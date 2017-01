Razpisna komisija na RTV Slovenija je ugotovila, da za mesto novega generalnega direktorja formalne pogoje izpolnjujejo trije kandidati: dosedanji generalni direktor Marko Filli, nekdanji minister za kulturo in vodja urada za mladino pri Mestni občini Ljubljana Uroš Grilc ter nekdanji vodja produkcije na TV Slovenija Igor Rozman. Razprava o kandidatih se bo v ponedeljek nadaljevala na programskem svetu RTV Slovenija, ki bo generalnega direktorja tudi imenoval. Glasovanje o novem direktorju sicer za ponedeljkovo sejo sveta še ni razpisano, predvideno je za sejo teden dni kasneje, 23. januarja.

Grilc napoveduje racionalizacijo poslovanja s tesnejšim povezovanjem enot, denimo matične RTV-hiše z regionalnima centroma v Kopru in Mariboru, ter podporo preiskovalnemu novinarstvu. Filli je direktor že šest let in njegov direktorski pristop je znan. Poznavalci so sicer doslej največ možnosti pripisovali Grilcu, a Filli po naših informacijah ostaja močan kandidat. Med pomisleki, ki Grilcu niso v prid, je namreč dvom o njegovi politični nepristranskosti, saj je bil še nedavno tega kulturni minister. Direktorska funkcija je resda večinoma poslovna, a ima določen (posreden) vpliv tudi na program.

Res pa je, da na RTVS dvomijo tudi o Filliju. Na prejšnji seji nadzornega sveta se je tako z nadzorniki zapletel v spor zaradi finančnega načrta, ki ga je pripravil za leto 2017. Načrta, ki po mnenju nadzornikov ni bil dovolj natančen in ni dovolj pojasnil nekaterih predvidenih finančnih ukrepov, niso sprejeli, Filli pa je zaradi tega sejo protestno zapustil.

Do včerajšnje nove seje nadzornega sveta pa je Filli finančni načrt v skladu s priporočili nadzornikov vendarle dopolnil in nadzorniki so ga sprejeli, nam je potrdil predsednik nadzornega sveta Peter Grašek.