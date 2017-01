Filli: Načrtujem predvsem združevanje uredništev, služb in oddelkov ter s tem zmanjšanje števila vodij - zaradi velike razpršenosti vodenja in s tem različnih praks ter težav pri izobraževanju vodij. Spremembe načrtujem tudi v smeri medijske integracije priprave vsebin oziroma multimedialnosti. Največji projekt bo novi »center integriranih informativnih vsebin« (v novi stavbi, op. Dnevnika), ki bo pod skupno multimedijsko streho združil uredništva televizije, radia in spletnega portala MMC. Podobno načrtujem tudi za regionalna centra, ki morata postati predvsem produkcijska centra za nacionalne, regionalne in manjšinske vsebine.

Uroš Grilc: Reorganizacijo načrtujem v skupnih službah, da bodo postale učinkovita podpora delovanju vseh enot javnega zavoda. Izobraževalni center bo moral vzpostaviti učinkovito kadrovsko politiko, ki je RTV nima. Marketing bo moral začrtati drugačno strategijo dela, saj so njegovi rezultati šibki. Oddelek za odnose z javnostmi bo precej bolj aktivno promoviral program in ustvarjalce programa ter sistematično skrbel za celostno promocijo blagovne znamke RTV Slovenija. Brez obeh regionalnih centrov nacionalka ne bi bila nacionalka. Programsko pa ju nameravam tesneje povezati z nacionalnima programoma radia in televizije.

Igor Rozman: Sedanja organizacijska struktura RTV Slovenja ne sledi več sodobnim medijskim trendom. Danes je v ospredju vsebina, komunikacijski kanal je le sredstvo za doseganje ciljne publike. Načrtujem spremembe, da bodo vsi radijski in televizijki programi vodeni enotno. Splet (MMC) bo dobil njim enakovredno mesto. Nova organizacija bo omogočala, da s spretno predelavo vsebin in preudarno uporabo komunikacijskih sredstev dosegamo čim širše občinstvo. Osnovno poslanstvo regionalnih centrov bo kljub spremembam ohranjeno.

Filli: V nekaterih programskih prispevkih je možno to zaznati, a ne le v prid eni temveč več političnim opcijam. Pripombe v zvezi s tem prihajajo zdaj z ene, zdaj z druge strani, zato menim, da ni privilegirana nobena stran. Vsaka stran vidi le, kar ji trenutno ustreza. Politična neodvisnost in nepristranskost je odvisna od profesionalnosti novinarskega in uredniškega kadra, politični vpliv vodstva RTVS pa je mit. Vodstvo pri tem dejansko nima moči. Stanje je mogoče izboljšati z ustreznim in doslednim uredniškim pristopom ter s spoštovanjem najvišjih poklicnih in etičnih standardov. Kodeks teh standardov že prenavljamo in dopolnjujemo.

Grilc: Strokovna avtoriteta, neodvisnost in dosledna načelna drža novinarjev in urednikov je v resnici edini garant za kljubovanje političnim očitkom tako z leve kot z desne. Takšno novinarstvo bom vedno zagovarjal in se mu postavil v bran. Delo novinarjev in urednikov mora samo na sebi govoriti o tem, da so uredništva nacionalke na Kolodvorski in Tavčarjevi ulici in ne na Trstenjakovi, Levstikovi, Gregorčičevi ali katerikoli drugi. V kandidaturi posebno mesto namenjam vlogi RTV Slovenija pri razvoju medijske pismenosti (publike, op.p.). Ta je dolgoročno nemara ključna pot do dviga politične kulture v državi. Izrazito nameravam okrepitvi preiskovalno novinarstvo, to je moja programska prioriteta.

Rozman: Uravnoteženost med različnimi političnimi opcijami oziroma neodvisnost od politike je za javni medijski servis ključnega pomena. RTV Slovenija ima v viziji na prvem mestu zapisano vrednoto »verodostojnost«. Raziskava odnosa do medijev podjetja Valicon, ki ga je lani naročilo ministrstvo za kulturo, je pokazala, da širša javnost prav verodostojnost vidi kot odliko RTV Slovenija. Drugače je s strokovno in ’notranjo javnostjo’, ki pogosto opozarjata na uredniške ali novinarske zdrse. Kritična in utemeljena stališča so dobrodošla, ker postavljajo ostrejša merila in so vzvodi izboljšave.

Filli: Zagotovo ne, saj gledanost in poslušanost nista prvi merili uspešnosti javnega medijskega servisa. Če bi razmišljal na tak način, bi moral najprej ukiniti radijski program Ars, ki ga posluša le nekaj tisoč poslušalcev. A to bi bila za naše kulturno izročilo nepopravljiva škoda. Podobno velja za narodnostni manjšini. To pa ne pomeni, da je tako tudi prav. Nižje doseganje publike je treba analizirati in ugotoviti, zakaj vsebine ne dosegajo publike - niti ciljne, ki jim je namenjena. Lahko so predvajane v napačnih terminih ali pa so zgolj neprivlačno pripravljene. Šele na podlagi take analize je mogoče razmišljati o ukinitvi posamezne oddaje.

Grilc: Za RTV Slovenija je pomemben sleherni gledalec/poslušalec, ni pa na prvem mestu njenega poslanstva to, da ima največ gledalcev/poslušalcev. Je v službi številnih javnosti in zagotavlja celo paleto programskih vsebin, od lokalnih, vsebin za ranljive skupine, otroke in mladino, manjšine, narodni skupnosti in romsko skupnost, do kulturnih, znanstvenih, izobraževalnih itd. Pri teh vsebinah gledanost/poslušanost ni ključna, ključna je njihova kakovost. Pri izvirni produkciji dokumentarnega in igranega programa je denimo kakovost edino merilo. Po drugi strani pa od vsebin denimo razvedrilnega in večjega dela športnega programa pričakujem tudi ustrezno gledanost/poslušanost.

Rozman: Ne, takšno stališče velja za komercialne medije. Poslanstvo javnega medija je doseganje širokega občinstva, zato mora javni medij imeti v svojih programih široko pahljačo vsebin. Za javni medijski servis so pomembne tudi tematike, ki jih drugi mediji ne pokrivajo, in te praviloma dosegajo manjše odstotke prebivalstva. Boljše vprašanje je: kaj bo z oddajami, ki ne dosegajo niti svojega ciljnega občinstva? Neuspešne oddaje bomo, z upoštevanjem načela gospodarnosti, preoblikovali v nove, sodobnemu času ustrezne oblike, in za njih določili primernejša mesta v programih ali na spletnem portalu MMC.

Filli: TV Slovenija ima že po zakonu bistveno manj oglasov v vsaki uri programa, kot ga imajo komercialne TV. V osrednjem času sme predvajati le 7 minut oglasov v uri, izven osrednjega časa pa 9 minut oglasov. Komercialne TV predvajajo 12 minut oglasov v uri programa, ob tem pa vse oddaje lahko z oglasi prekinjajo, tudi filme. Nacionalka informativnih vsebin, filmov in še nekaterih drugih oddaj ne sme prekinjati, kar je že pomembna razlika v korist gledalcev. TV Slovenija bi obseg oglaševanja lahko skrčila le, če bi se povečali drugi viri financiranja, saj že sedaj javnih sredstev ni dovolj za ves program.

Grilc: Le komu oglasi ne gredo na živce? Četudi govorimo o javni službi, pa je tudi RTV Slovenija del medijskega trga. Pretirana regulacija medijev je lahko tudi problematična, kar se je pokazalo na primeru zakona o RTV Slovenija, ko je Ustavno sodišče leta 2006 razveljavilo denimo določilo zakona, ki javnemu zavodu ni dopuščal TV prodaje. Ta je sedaj dovoljena. A po drugi plati mora javni zavod pomemben del financiranja poleg RTV prispevka ustvariti na trgu, če naj izvede vse zakonsko določene programske zaveze in vlaga v kakovost in razvoj programov. Če bi uvedli radikalno prepoved oglasov na RTV Slovenija, bi izpad prihodkov slej ko prej pomenil povišanje RTV prispevka. To v tem trenutku ni realno in verjetno tudi ne bi bilo prav.

Rozman: RTV prispevek je glavni vir prihodkov, vendar ne zagotavlja dovolj sredstev, zato mora RTV Slovenija del prihodka ustvarjati s tržnimi dejavnostmi. Zakon pri umeščanju oglasov v programe za RTV Slovenijo postavlja ostrejša merila kot za druge elektronske medije. To pomeni, da je že sedaj v programih manj oglaševanja kot na komercialnih medijih. Javni medijski servis brez oglaševanja si lahko privoščijo le najbogatejše države. RTV Slovenija je ena od najmanjših javnih medijskih hiš, zato pričakovanja, da bi se odrekli oglasnim prihodkom, niso realna.