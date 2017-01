Za 17.448 učencev, kolikor jih letos končuje osnovno šolo (24 več kot lani), bo v srednjih šolah na voljo skupno 480 mest več kot lani, so ob včerajšnji objavi razpisa za vpis v srednje šole v letu 2017/2018 sporočili z ministrstva za izobraževanje. Podrobnejši pregled podatkov pa pokaže, da se bo število vpisnih mest povečalo v vseh programih razen v splošnih gimnazijah, kjer bo prostih stolov približno za en razred manj kot lani. Desetletno zmanjševanje deleža gimnazijskih mest bo tako letos doseglo najnižjo točko.

V programih splošnih gimnazij, kamor sodijo tudi klasične gimnazije in gimnazije s športnimi oddelki, so razpisali 84 mest manj kot lani, v programih strokovnih gimnazij, mednje sodijo tehniške, umetniške in ekonomske, pa bo skupno, po vsej Sloveniji, na voljo 56 mest več. Ponudbo prostih mest so najbolj povečali v štiriletnih strokovnih šolah (za 336 mest) in v triletnih poklicnih (za 156). V dveletnih poklicnih šolah, za katere običajno ni dovolj zanimanja, je razpisanih 16 mest več kot lani, nekaj več mest je na voljo tudi v poklicno-tehniškem izobraževanju.

»Univerzam je vseeno, od kod dobijo kandidate«

V Skupnosti gimnazij Slovenije so tudi letos kritični do krčenja deleža vpisa v gimnazije. »To, da se v gimnazije že deset let vsako leto vpiše manj otrok, je skrb vzbujajoče, če vemo, da je po zakonu splošna matura vstopnica za vpis na univerzitetni študij. Univerzam je očitno vseeno, od kod dobijo kandidate; v marsikateri univerzitetni program se lahko enakovredno vpišejo kandidati z manj zahtevno poklicno maturo in opravljenim petim maturitetnim predmetom. To ni v prid kakovosti izobraževanja,« poudarja Janez Pastar, ravnatelj III. gimnazije v Mariboru in predsednik Skupnosti gimnazij Slovenije.

Na ministrstvu očitke, da načrtno zmanjšujejo število mest v gimnazijah, zavračajo. Kot pravijo, zgolj upoštevajo dosedanje vpisne smernice. »Gimnazija Želimlje je sama predlagala, da se razpišeta dva in ne trije oddelki. V gimnazijah Moste in Ormož pa smo letos razpisali za en oddelek manj mest, ker so v prejšnjih letih mesta ostajala nezasedena. Gimnazija Moste je na primer razpisovala po 140 prostih mest ali pet oddelkov, in vendar že vsaj štiri leta, tudi letos je bilo tako, vpiše le po štiri oddelke dijakov. Gimnazija Ormož pa že vsaj štiri leta ne vpiše otrok niti za en celoten oddelek,« pojasnjuje Tina Hrastnik. V drugih gimnazijah, zatrjuje, so razpisali praktično enako število mest kot lani.

Novost: umetniška gimnazija

Šolske duhove burijo tudi nekatere nove namestitve programov. Jeseni bodo na primer program strojni tehnik po novem izvajali tudi na Gimnaziji in srednji šoli Kočevje in na tolminski gimnaziji, kjer ga bo dislocirano izvajal ŠC Nova Gorica. To pa pomeni, da se bo najbrž manj kandidatov prijavilo na šole, ki že imajo ta program, na primer ŠC Ljubljana. »Širjenje mreže šol ni najboljši način za zapolnitev šol s premalo vpisa, saj vse šole črpajo iz istega bazena otrok,« pravi njegova ravnateljica Nives Počkar, ki v ozadju novih namestitev vidi pritiske gospodarstva.

Dobra novica je, da bosta Srednja vzgojiteljska šola in gimnazija Ljubljana ter novogoriška gimnazija uvedli nov program umetniške gimnazije, smer gledališče in film. Program mora še prej potrditi pristojni strokovni svet.