A za to, da se tudi v letošnji sezoni sploh lahko piše in govori o evropskem ACH Volleyju, ima zasluge predvsem trener Zoran Kedačič. Dvaintridesetletnik je prav pretekli teden praznoval prvo obletnico na čelu ekipe, ki jo je prevzel po porazu v finalu domačega pokala. Ponujeno priložnost je zgrabil z obema rokama, Ljubljančane uspešno prerodil, v nadaljevanju pa popeljal do zmage tako v domačem prvenstvu kot v srednjeevropski ligi. Danes že lahko trdimo, da so v klubu ravnali modro , ko so Kedačiča še pred poletjem nagradili z dvoletno pogodbo. S tem ga niso zgolj odrešili negotove prihodnosti, temveč so mu tudi omogočili, da se je brezskrbno posvetil sestavi moštva. Dozdajšnji rezultati so dovolj zgovoren kazalnik, da je svojo nalogo opravil uspešno. Okoli sebe je zbral nadarjeno zasedbo odbojkarjev, ki tvorijo posrečeno kombinacijo mladosti in izkušenj ter se s 24 zmagami na 29 tekmah ponašajo s 83-odstotno zmagovalno uspešnostjo.

Ob tako uspešnih predstavah je tudi zanimanje medijev precej večje, zato je težko razumeti potezo kluba, da ne sledi utečeni formuli drugih športnih kolektivov v podobno močnih tekmovanjih, kot je v odbojkarska liga prvakov, in pred tekmami in po njih ne prireja tiskovnih konferenc. Tudi zaradi tega je odločitev, da so trener in igralci po tekmah za izjave na voljo le v mešani coni, vredna vnovičnega premisleka. Ne nazadnje je ACH Volley le udeleženec najmočnejšega in najuglednejšega odbojkarskega tekmovanja na starem kontinentu.