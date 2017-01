red včerajšnjim poznim obračunom med Slovenijo in Španijo, zadnjim v Metzu (mesto ob reki Mozeli z mogočno katedralo ne bo več gostilo tekem na SP), sta bili za najboljši ekipi v skupini B le še dve kombinaciji o nasprotniku v osmini finala – Rusija ali Brazilija. V skupini A v Nantesu sta se namreč v popoldanskem neposrednem dvoboju za tretje mesto pomerili Rusija in Brazilija, uspešnejši pa so bili Rusi z 28:24 (14:15). To je pomenilo, da bi Slovencem sinočnja zmaga proti Španiji prinesla prvo mesto v skupini in v osmini finala tekmo proti Braziliji v Montpellierru, poraz ali remi pa drugo mesto in tekmo z Rusijo v Parizu.

Čeprav se je v slovenskem taboru nadaljeval trend rojstni dnevov v tem tednu (v ponedeljek maser Slavko Brezovnik, v torek igralec Blaž Blagotinšek, v sredo selektor Veselin Vujović, včeraj reprezentančni zdravnik Sašo Đurić, generalni sekretar RZS Goran Cvijić in tehnični vodja Jaka Peterlin), časa za slavje ni bilo. Po dnevu premora je Vujovićevo ekipo čakal obračun s Španci, ki so bili poleg Francije, Nemčije, Hrvaške in Danske med petimi reprezentancami, ki na prvih štirih tekmah niso izgubile niti točke. A v četrtek Španci niso bili daleč od tega, kajti Makedonci so v prvem polčasu vodili že s 14:11, v 50. minuti zaostajali le za gol (22:23), v končnici pa jih je pokopal krilni igralec Valero Rivera, z 11 zadetki prvi strelec tekme.

Konec že po prvem polčasu Slovenci se včeraj proti Špancem niso borili le za prvo mesto v skupini, ampak tudi proti statistiki medsebojnih tekem, ki je ena najbolj črnih v slovenski zgodovini. Začetek je obetal njeno izboljšanje, kajti Španci, ki so na dosedanjih 18 tekmah kar 14-krat zmagali ter po dvakrat izgubili in remizirali, so prvi zadetek dosegli šele v sedmi minuti po zaostanku z 0:2. Toda po vodstvu Slovenije s 3:1 so nasprotniki v dobrih petih minutah naredili delni izid 4:0, po njihovem prvem vodstvu za tri (7:4) pa je bil selektor Vujović prisiljen vzeti minuti odmora. A kratek premor ni ustavil španske ofenzive, zaradi katere je igra Vujovićeve čete razpadla. Slovenski zaostanek je skokovito naraščal in v 26. minuti je dosegel zaskrbljujočih sedem zadetkov (9:16). Na krilnih položajih sta blestela David Balaguer in Angel Fernandez, ki sta v prvih tridesetih minutah skupaj dosegla kar 11 zadetkov. Slednji, sicer član francoskega Nantesa, je dosegel tudi zadnjega pred odmorom za rekordno razliko v tem delu igre – osem zadetkov (18:10). Krilni dvojec je tako povsem izničil tudi strelski izkupiček krilnega igralca Gašperja Marguča, ki je dosegel šest zadetkov brez zgrešenega strela, za Slovenijo pa je bil katastrofalen predvsem podatek, da je že v prvem polčasu prejela kar 18 zadetkov. Španci, ki sicer v Metzu stanujejo v istem hotelu kot Slovenci (Technopole, ostale štiri reprezentance v drugih), kljub visoki prednosti niso popuščali in so jo na začetku drugega polčasa s tremi zaporednimi zadetki dvignil na neverjetnih enajst (21:10). Že takrat je bilo jasno, da je tekma odločena, a Španci vseeno niso potegnili ročne zavore. Čeprav jim je vodstvo reprezentance prepovedalo dajati izjave novinarjem pred tekmami (dovoljene so le takoj po tekmi, a še takrat le o tem, kar je povezano z dogajanjem na igrišču in o ničemer drugem), so španski rokometaši »govorili« na igrišču. Vse, kar je Slovencem uspelo v drugem polčasu, je bilo petkratno zmanjšanje sramotnega zaostanka na osem zadetkov, kljub temu pa so aktualni podprvaki Evrope tik pred koncem znova izenačili rekorden naskok enajstih zadetkov (34:23).

Dolenec: Nismo se držali navodil Na tretji zaporedni tekmi na tretjem zaporednem SP (Španija 2013, Katar 2015, Francija 2017) je Španija proti Slovenijo dosegla tretjo zmago zapored. Sočasno je prekinila niz slabših predstav proti ekipi selektorja Vujovića, ki je v tej državi pustil ogromen pečat kot igralec (Barcelona, Granollers) in trener (Ciudad Real), kajti Španci so na lanskem EP na Poljskem le remizirali (24:24), nekaj mesecev kasneje pa na olimpijskih kvalifikacijah na Švedskem za Rio izgubili (21:24). Nad razpletom včerajšnje tekme je bil razočaran tudi levoroki Jure Dolenec, ki je vse štiri svoje zadetke dosegel v drugem polčasu, a je zanje porabil kar devet žog: »Z izjemo uvodnih nekaj minut se nismo držali dogovorov in selektorjevih navodil. Španci so nas uničili s hitrimi (pol)protinapadi, ki so jih že v prvem polčasu izvedli vsaj deset in ki smo jim jih omogočili z našo slabo igro. Poleg tega v napadu nikakor nismo mogli doseči zadetka in visok zaostanek je bil logična posledica. Ko smo na začetku drugega polčasa na hitro dobili še tri zadetke, je bilo jasno, da je tekma končana. V nadaljevanju smo sicer poskušali vsaj popraviti vtis, vendar nikakor ni šlo. Rusija? Zdaj se prvenstvo začenja znova, ni več popravnega izpita in dosedanji uspehi in neuspehi ne štejejo nič več. Dvigniti moramo glave in raven igre in če nam bo to uspelo, bomo premagali Ruse.« Po včerajšnjih tekmah zadnjega kroga v skupinah A in B je znanih vseh osem udeležencev osmine finala, pari pa so Francija – Islandija (Lille), Norveška – Makedonija (Albertville), Rusija – Slovenija (Pariz) in Brazilija – Španija (Montpellier). Tekmovanje v tolažilnem predsedniškem pokalu v Brestu za uvrstitev od 17. do 24. mesta bosta nadaljevali po dve najslabši reprezentanci iz vsake skupine: Poljska, Japonska, Tunizija in Angola.