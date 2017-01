Potem ko smo prejšnji teden pisali o tem, kako sta povezana barva mačjega kožuha in značaj mačke, tokrat poglejmo, kako mačke različnih barv dojemajo ljudje, ki pri tem, za katero mačko se bodo odločili, pogosto zapadejo v stereotipe. Na kalifornijski univerzi Berkeley so se odločili raziskati, kako barva mačke vpliva na možnost posvojitve živali iz pasjih zavetišč, in pri tem anketirali 189 ljudi, ki imajo izkušnje z mačjimi hišnimi ljubljenčki. Pri tem so ugotovili, da pripisujejo pozitivnejše lastnosti oranžnim mačkam, manj pa belim in pisanim. Oranžne, ki so verjetno postale priljubljene tudi zaradi risanke Garfield, so opisovali kot prijazne, bele kot hladne, pisane pa kot netolerantne. Takšne domneve o mačjem značaju se poznajo tudi pri številu posvojitev določenih barv mačk iz zavetišč.

Kot ugotavljajo znanstveniki, imajo lahko predstave ljudi o značaju mačk glede na njihovo barvo resne posledice, ko gre za življenje teh malih živali. Vodilni avtor raziskave, psiholog Mikel Delgado, pa upa, da bo raziskava omogočila nadaljnje študije o tem, katere lastnosti vplivajo na povečanje števila posvojitev in na to, da bodo novi lastniki posvojeno mačko doma tudi obdržali. Kot je pokazala ena od študij iz preteklosti, lastniki v zavetišče vrnejo eno mačko od štirih, ker se ni razumela z njimi ali njihovimi drugimi hišnimi ljubljenci, pogosto pa so jih vrnili z razlogom, češ da so preveč aktivne. Ista študija je razkrila tudi, da so največkrat usmrčene temne mačke, za katere se ljudje tudi sicer najmanjkrat odločajo, pisane pa ljudje zavračajo z razlogom, češ da imajo premočan značaj.

Bele in črne ljudje dojemajo kot nedružabne

Delgadova raziskava je potrdila, da barva mačke nezavedno ali zavedno vpliva na odločitev ljudi, ali jo bodo vzeli domov. Največjo srečo imajo oranžne in dvobarvne mačke, ki so na splošno sprejete kot prijazne, medtem ko ljudje za črne, bele in pisane mačke domnevajo, da so bolj nedružabne. Bele naj bi bile po njihovem mnenju še plahe, lene in mirne, pisane netolerantne, črne pa imajo manj ekstremen značaj, a je težava v tem, da se jih je vedno povezovalo s prinašanjem nesreče. Mačke ne morete soditi po njeni barvi, ampak z njo, preden jo vzamete domov, preživite nekaj časa, svetujejo strokovnjaki. A se še vedno dogaja, da bo, če bo v prostoru več črnih mačk, to nekoga, ki pride v zavetišče, odvrnilo od tega, da katero od živali odpelje domov.

Mačke so tudi zaradi tega, kako so bile prikazane v literaturi in filmih, ljudje radi dojemali kot samotarske in neodvisne živali, ki sprejemajo bližino le, ko jim to ustreza. A se je kljub njihovemu divjemu izvoru do zdaj že marsikaj spremenilo, saj so se prilagodile različnim življenjskim razmeram, sploh pa življenju s človeškimi lastniki, ne glede na barvo.