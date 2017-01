Znano je, da imajo psi odličen voh, ki je kakih 50-tisočkrat boljši od človeškega, vedno bolj znano pa postaja tudi to, da so nekateri od njih sposobni zavohati celo bolezni, kot je rak. Vedno pogostejše raziskave v tej smeri temeljijo na dejstvu, da rakave celice v človeškem telesu sproščajo drugačne kemične snovi kot zdrave celice, psi pa so jih sposobni zavohati celo v zgodnjih stadijih raka. Različne študije so razkrile, da so psi, ko gre za kožnega raka, melanome sposobni zavohati že z ovohavanjem kožnih znamenj, raka na prostati pa z ovohavanjem urina, medtem ko nekateri lahko raka zaznajo tudi prek človeškega daha.

O sposobnostih psov so najprej začeli pričati njihovi lastniki, ki jih je čudno vedenje štirinožnih prijateljev, kot so drezanje, lizanje in vohanje, spodbudilo k obisku pri zdravniku, zdaj pa psi in njihove izjemne sposobnosti postajajo tudi tema resnih znanstvenih raziskav. Še boljša novica je, da je pse za odkrivanje raka mogoče tudi dresirati. To je med drugim storila skupina raziskovalcev v Berlinu, ki pse učijo odkrivati različne vrste raka: raka na jajčnikih, raka na mehurju in na prostati ter kožnega in pljučnega raka. Spodbujajoče pa je tudi to, da so pri odkrivanju raka neverjetno natančni. Ena od študij je pokazala, da so labradorci, ki so jih usposobili za odkrivanje raka, tega, ko so vohali človeški dah, pravilno zaznali pri 91 odstotkih pacientov, ko so vohali blato, pa pri 97 odstotkih pacientov, ki so zboleli za rakom na debelem črevesu.

Sposobni odkrivati bolezni

Rak sicer ni edina bolezen oziroma zdravstvena težava, ki so jo psi sposobni odkriti. Ena od njih je tudi sladkorna bolezen, kar je leta 2008 opazila že Deborah Wells z univerze v Belfastu na Severnem Irskem. Pacienti, oboleli za diabetesom tipa 1, so Wellsovi poročali o tem, da so jih njihove živali opozarjale na nizko stopnjo sladkorja v krvi, še preden so simptome bolezni zaznali sami. Mark Ruefenacht, diabetik in ustanovitelj kalifornijskega društva Dogs4Diabetics, pa je naredil korak naprej in pse več let uril, da bi zavohali spremembe v stopnji sladkorja v krvi človeka in ga na to tudi opozorili. Stoodstotne zanesljivosti od njih ne pričakuje, se ji pa lahko zelo približajo.

Bolj zadržani zdravniki in raziskovalci opozarjajo, da psi lahko zavohajo veliko več kot ljudje, vendar je še vedno premalo zanesljivih podatkov, ki bi potrdili, da so lahko zanesljivi pri odkrivanju diabetesa, prav tako pa so skeptični, ko gre za trditve pacientov, da so zmožni predvideti različne napade, kot je na primer epilepsija. Kot pravijo strokovnjaki, ki se ukvarjajo z dresiranjem psov za odkrivanje bolezni, je psa nemogoče naučiti, da bi predvidel epileptični napad, lahko pa ga naučijo, da se pravilno odzove, ko se napad zgodi. Kar pa je tudi nekaj.