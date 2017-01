Če boste vprašali lastnike mačk ali strokovnjake za vedenje živali, vam bodo dejali, da obstaja povezava med mačjo dlako in njenim značajem, ki je zapisana že v genih.

Mačke s sivo dlako, ki so še najbolj podobne afriškim divjim mačkam, so, ker so ene najbližjih potomk svojih afriških prednic, ohranile divjost in jih je največkrat mogoče najti na podeželju. Nagnjene so k samoti, so agresivne v igri in rade zunaj lovijo plen, zato jih je težje obdržati v hiši ali stanovanju. Črno-bele ali sivo-bele mačke je pogosteje mogoče najti v mestih ter veljajo za iznajdljive in pametne. So zelo aktivne in dobro lovijo miši, rade sklepajo kratkotrajna prijateljstva z ljudmi in drugimi mačkami, vendar niso pretirano ljubeče. Drugače je s čokoladno rjavimi mačkami, ki so redke, a zelo igrive, inteligentne in prijazne, obenem pa se rade oglašajo in uporabljajo kremplje, ko hočejo vzbuditi pozornost. Bele mačke so na drugi strani precej plašne in pogosto sledijo lastniku, eden od razlogov pa naj bi bil ta, da so nagnjene h gluhosti, običajno pa tudi slabo vidijo in imajo težave s kožo.

Bolj ko so podobne prednikom, bolj so divje

Genetične lastnosti črnih mačk so podobne tistim, ki jih imajo sive, s tem pa je podoben tudi njihov značaj. Ker so tako kot sive mačke bolj povezane s svojimi divjimi prednicami, tudi zanje velja, da so divje, lahko pa tudi nepredvidljive. Hkrati so lahko trmaste in prijazne, kljub temu da veljajo za samostojne, pa jim prija tudi družba ljudi in drugih malih živali v hišnem gospodinjstvu. Nagnjene so k temu, da se rade sprehajajo naokrog in se od doma za kratek čas lahko oddaljijo tudi več kilometrov.

Mačke, ki so umazano bele z rjavim poudarkom na obrazu, kot so na primer siamske mačke, so lahko zelo glasne psom, temu primerno pa jih lahko navadijo tudi na sprehode na vrvici. Bele mačke s pisanimi, ponavadi črno-rjavimi oziroma oranžnimi ožigi, so ponavadi ženskega spola in so navezane na dom, med oranžnimi mačkami pa je večinoma najti samce. Imajo močan značaj in so lahko agresivni ter občasno tudi glasni, medtem ko so samice mirnejše in tišje. Obstajajo pa tudi mačke, ki imajo svetlejše kožuhe zaradi posebnega gena, zaradi katerega oranžne mačke dobijo kožuh kremaste barve, črne modrikastega ali sivkastega, rjave pa lila. Čeprav imajo značaj, kot bi ga imele ob »nerazredčeni« barvi kožuha, imajo tudi nekatere svoje lastnosti, recimo to, da brezciljno tekajo po prostoru, kot da bi lovile nevidni predmet.