Rokometaši Slovenije so se dan po zanesljivi zmagi nad Makedonijo, po kateri je z zanimanjem slovensko izbrano vrsto začela spremljati vsa rokometna javnost, v tekmo s Tunizijo podali polni samozavesti. Selektor Veselin Vujović je premešal začetno postavo in priložnost od prve minute ponudil Niku Henigmanu, Blažu Jancu in vratarju Urhu Kastelicu, reprezentanca pa je tudi v drugačni zasedbi kot proti Makedoniji v prvih minutah delovala dobro. Igra v napadu je stekla, v obrambi pa so imeli precej težav z razpoloženimi strelci Tunizije z razdalje, nerešljiva uganka za Kastelica je bil predvsem Mosbah Sanai.

Slovenija je nekajkrat pobegnila na tri gole prednosti, a so Tunizijci vsakič odgovorili, nato pa jim je krila nekoliko spodrezal rdeči karton krožnega igralca Issama Teja, ki se je po hokejsko z ramo zaletel v Miho Zarabca. Na odmor so se Slovenci podali z dvema zadetkoma prednosti. Na začetku drugega polčasa je selektor Vujović spet napravil nekaj menjav, ki so igri Slovenije podobno kot na tekmi proti Islandiji povsem vzele ritem. Urh Kastelic v golu ni bil razpoložen, obramba je bila luknjasta, Tunizijci pa so se dokončno razigrali v napadu in prednost Slovenije hitro izničili. Šest minut pred koncem tekme so Tunizijci povedli za kar pet golov, sodnika sta neupravičeno izključila Mateja Gabra in zdelo se je, da možnosti vsaj za točko ni več.

Nato se je začel zaključni juriš, ki mu je na golu poveljeval Matevž Skok, v napadu pa Miha Zarabec in Blaž Janc. Prednost Tunizije se je topila, v zadnjo minuto so vstopili z golom prednosti in napadom, a je bil pritisk ob pomembnosti tekme za tunizijske rokometaše vendarle preveč in žogo so zapravili. Zadnji napad Slovenije je povedel Miha Zarabec, preigral enega od Tunizijcev in tik pred iztekom igralnega časa podal proti Blažu Jancu, ki je žogo v skoku ujel in jo zabil v mrežo tunizijskega vratarja ter Sloveniji priboril pomembno točko, ki je vredna skoraj toliko kot zmaga. Končni izid je bil 28:28, najboljši strelec slovenske izbrane vrste je bil Vid Kavtičnik.

Tunizija je z novim remijem zapravila možnosti, da prehiti Makedonijo in se uvrsti v osmino finala, Slovenija pa se bo na zadnji tekmi skupinskega dela pomerila s Španijo za prvo mesto v skupini B.