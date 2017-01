Občani želimo župana, ki ravna finančno racionalno in upošteva Aarhuško konvencijo, ki zahteva v odločanju oblasti tudi glas občanov. MOL mora tudi upoštevati European Convention on the Protection of Archeological Heritage in Convention for the Protection of the Architectural Heritage of Europe, katerih namen je zaščita evropske arheološke dediščine, kar obsega vse ostaline in objekte in sledove iz preteklosti. Vse te konvencije je RS ratificirala.

Argumenti proti gradnji garaže pod tržnico, ki ji nasprotuje novinarka Lesničar-Pučkova, so tudi:

slogan župana Jankovića, da »mesto zaživi z avtomobili«, ki ga je najavil že pred leti, je vsaj 50 let star anahronizem. Posledica tega je, da dnevno v Ljubljano pripelje več kot 110.000 avtomobilov. Ti onesnažujejo zrak, o tem poročajo vsi mediji. Zaradi tega predčasno umre v Ljubljani okoli 300 občanov in je na leto okoli 2700 hospitalizacij zaradi respiratornih težav, med katerimi je več kot 900 otrok. Med drugimi boleznimi sta tudi astma in pljučni rak. Garaža pod tržnico bi vse te zdravstvene probleme le še povečala, saj bi bil izpuh iz garaže naravnost na tržnico, ki jo obiskujejo tudi matere z otroki.

Že pred leti je sedaj že pokojni predsednik SAZU dr. Jože Trontelj ob soglasju vseh razredov SAZU pisno izrazil mnenje, da naj se ne posega v območje tržnice. Sedanja mestna oblast ne upošteva mnenja naše najvišje znanstvene in kulturne ustanove, vse vrednote sedaj ne veljajo nič.

Katastrofa je finančna konstrukcija garaže pod tržnico, saj po njej eno parkirno mesto stane toliko kot ena garsonjera. Neprimerno boljša alternativa je garaža pod grajskim gričem, ki bi imela izhod v Staro Ljubljano.

Garaža pod tržnico je zdravstveno in finančno zgrešen in škodljiv projekt. Večina kupcev prihaja peš iz bližnje okolice, če pa kdo želi nakupovati z avtomobilom, se lahko zapelje v BTC. Nezasedena je tudi garaža ob tržnici v Vili Urbana.

Sanacija Mahrove hiše je tehnično in finančno zelo problematična, v njej sta nekoč bivala srbski despot Miloš Obrenović in maršal Radetzky in je bilo stranišče na štrbunk. Posodobitve z zakonom zavarovane Mahrove zgradbe v moderne urade, z alternativnimi možnostmi, ki jih ima župan, niso smiselne. Za 34,6 milijona evrov bi lahko župan zgradil 20.000 kvadratnih metrov moderne novogradnje, kar zadostuje za 1200 uslužbencev.

Kar se tiče predvidenega »muzeja«, gre za plagiat projekta mednarodno priznanih arhitektov Kovač-Kerševan, kot smo izvedeli iz člankov obeh avtorjev. Na to župan Janković ni odgovoril in tudi ne pove, kdaj bodo vsi projekti za »muzej«, ki jih navaja minister za kulturo Anton Peršak, predstavljeni javnosti.

Trend, ki naj bi v prihodnje pripeljal tuje obiskovalce, je »kulturni turizem«, na katerega je Ljubljana slabo pripravljena. V veliki meri je v naši prestolnici pod vodstvom MOL uničena tisočletna kulturna dediščina, od najstarejše naselbine na Špici, prazgodovine in rimske Emone na Kongresnem trgu do poskusa uničenja ostankov srednjeveške dediščine pod tržnico na Vodnikovem in Krekovem trgu in ob njej.

Ljubljana leži v zelenem okolju med Golovcem in Tivolijem, kar seveda ni zasluga MOL. Že v času avstro-ogrske monarhije je bila urejena promenadna pot z drevoredom, ki je povezala »zelena pljuča Ljubljane« v Tivoliju z mestnim središčem. Arhitekti našega župana niso odstranili samo z zakonom zavarovane rdeče bukve pri Operi, temveč so tudi zabetonirali Cankarjevo ulico.

Gospa Tanja Lesničar - Pučko ne zagovarja prejšnjega neurejenega stanja na Špici, dejstvo pa je, da je bilo tam pod županom Jankovićem in arhitektom Koželjem uničeno najstarejše ohranjeno naselje v samem središču Ljubljane.

Mislimo, da ni Ljubljančana, ki bi občudoval izvršeno »prenovo« Eipprove ulice s sramotnim obeležjem našemu največjemu arhitektu Plečniku, ki je s svojo dejavnostjo v Ljubljani uredil mesto nam vsem v ponos.

Na koncu pa: v »žabji perspektivi« tlakovane Čopove ulice je, kljub številnim protestom, še vedno na tleh vgravirana kitica Prešernove Zdravljice, naša himna, v posmeh slovenskemu narodu.

Mag. Andrej Aplenc, Marinka Kurilić

za civilno iniciativo Tržnice ne damo