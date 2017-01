V največji vladni stranki SMC so zdravstveni reformi, ki jo pripravlja Milojka Kolar Celarc, zdravstvena ministrica iz njihovih vrst, v minulih dneh že večkrat izrekli podporo, danes predstavljene rešitve v zakonu o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju pa so naletele na kar nekaj naklonjenosti tudi v obeh manjših koalicijskih strankah, DeSUS in SD. V obeh so opozorili, da morajo besedilo še natančneje preučiti, saj na osnovi enourne ministričine predstavitve kakšne celovitejše ocene ne morejo podati. »Vrag je vedno lahko v malenkostih,« je ocenil poslanec DeSUS in nekdanji zdravstveni minister Tomaž Gantar. Glavni tajnik SD Dejan Levanič je poudaril, da je predlog zakona »en korak, a ne zdravstvena reforma«.

»Predlog, kot je bil predstavljen, gre v smeri večje solidarnosti in v smeri razbremenjevanja tistih, ki imajo najnižje dohodke. Takšno smer podpiramo, obstaja pa veliko stvari, ki jih je treba temeljito preučiti – od dela in organizacije Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije do posegov v morebitne prispevke posameznih skupin pa do časovnih omejitev bolniških itd.,« je poudaril Gantar.

Pripombe koalicije do začetka februarja Socialni demokrati so zadovoljni, da so v predlogu zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju upoštevana njihova prizadevanja glede progresivne lestvice za plačevanje zdravstvenega zavarovanja in da se, če držijo ministričine navedbe, košarica pravic ne spreminja. Vendar pa želijo še natančno opredelitev, kaj vse sodi v košarico zdravstvenih storitev, njihova strokovna ekipa pa bo preučila tudi odprta vprašanja glede bolniških nadomestil, omejevanja zavarovanja odraslih po sorodniku, dviga prispevne stopnje za upokojence, ki naj bi bila sicer pokrita iz proračuna ... Koalicijski partnerji naj bi svoje pripombe na temeljni reformni zakon podale do začetka februarja, nato pa naj bi šel ta v javno obravnavo.