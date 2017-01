Košarice pravic pri zdravljenju v reformni zakonodaji Milojke Kolar Celarc, ki jo bo ministrica koaliciji predstavila danes, za zdaj niso krčili. So pa po neuradnih informacijah omejili trajanje bolniške odsotnosti. Po enem letu bolniške odsotnosti oziroma 18 mesecih v dveh letih, če bi bila vmes prekinjena, bi moral posameznik preiti pod okrilje drugih blagajn, na primer pokojninske.

Kakšni bosta prispevni stopnji, za koga bosta veljali in kaj bodo za žepe posameznikov pomenili drugi reformni načrti ministrice za zdravje, vse do včeraj zvečer ni bilo jasno. Celo nekateri strankarski kolegi Milojke Kolar Celarc še niso imeli v rokah zakonskega predloga, v obeh manjših koalicijskih strankah so bili o možnih rešitvah seznanjeni zgolj iz medijev.

Za novo obvezno dajatev, ki bo zamenjala sedanje dopolnilno zavarovanje, bi v prihodnje prispevali glede na dohodke. Prispevke bi odmerjali tudi od pasivnih dohodkov, kot so najemnine. Prispevni stopnji pa bosta po novem le še dve, je včeraj potrdil predsednik odbora SMC za zdravstvo Peter Požun. Poudaril je, da načrte Kolar-Celarčeve v stranki v celoti podpirajo, k uspešnosti reforme pa bi lahko po njegovem prispevalo tudi to, da je reševanju težav zdravstva naklonjena finančna ministrica Mateja Vraničar Erman.

V spremembe, pri katerih so klecale prejšnje vlade

Nekatere je to precej vznemirilo. Sprašujejo se, kako se bodo danes do predloga opredeljevali, če ga prej ne bodo imeli časa prebrati. V SD in DeSUS ostajajo kritični tudi do predloga novele zakona o zdravstveni dejavnosti, ki na novo ureja koncesije in popoldansko delo pri drugem delodajalcu. Pomisleki segajo od tega, da v koncesije posega za nazaj, pa do tega, da ni uredila razmejitve javnega in zasebnega. V SMC vztrajajo, da nova zakonodaja ureja prav to.

Če so dosedanji poskusi urejanja koncesij vedno znova pripeljali do trenj in včasih tudi diametralno nasprotnih pogledov v vladnih koalicijah, podobno velja za širitev plačevanja prispevkov. Nazadnje so bile te ideje aktualne v mandatu vlade Alenke Bratušek, ko je poskušal takratni minister za zdravje Tomaž Gantar plačevanje prispevkov na pasivne dohodke razširiti z interventno zakonodajo. Na koncu ni bilo iz tega nič, saj so takšni spremembi ostro nasprotovali v danes zunajparlamentarni Državljanski listi.