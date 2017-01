Potem ko je zaradi sabotaže javnega železniškega prometa pred dvema tednoma generalni direktor Slovenskih železnic (SŽ) Dušan Mes preklical dogovor, ki ga je sklenil s sindikati in ki je bil hkrati razlog za to sabotažo, je v preteklem tednu z vsemi sindikalnimi skupinami podpisal nov, popolnoma enak dogovor. Delavski direktor in predsednik Sindikata železniškega prometa Slovenije Matjaž Skutnik medtem zagovarja prometnike, ki so ustavili javni železniški promet. Prepričan je, da ni bilo nič spornega, saj so »zgolj spoštovali tisto, kar jim omogoča zakonodaja«, torej so izkoristili odmor za malico. Kljub temu je Skutnik tudi vnovič podpisal dogovor z vodstvom družbe, ki neprekinjenega odmora – niti nadomestila zanj – ne predvideva. Napetosti med zaposlenimi, sindikatom in vodstvom zaradi dogovora še obstajajo.

Spomnimo, približno trideset prometnikov SŽ je v začetku meseca nenapovedano zapustilo delo in odšlo na malico ter s tem za več kot uro ustavilo potniške vlake na štajerski progi, ki je ena izmed najbolj obremenjenih v državi. Razlog za to akcijo je bil dogovor vodstva SŽ in sindikalistov, po katerem družba prometnikom ne bo več izplačevala posebnega nadomestila, ki so ga ti dobivali več kot deset let, ker jim narava dela onemogoča, da bi imeli 30 minut odmora za malico skupaj (lahko pa bi imeli razdeljen odmor, recimo na dvajset minut in nato naslednjih deset, ko bi jim čas dopuščal). V prihodnje naj bi namesto nadomestila dobivali višjo stimulacijo. Ta dogovor je generalni direktor Mes neposredno po sabotaži preklical, nato pa v naslednjih dneh s sindikati sklenil novega, praktično enakega.

Sistem so začeli izkoriščati

V času debelih krav, recimo leta 2009, je bilo v SŽ 10.157 zaposlenih. »Takrat so si lahko skoraj vsi privoščili odmor za malico, ker jih je bilo dovolj. Od 8000 izvršilnih delavcev smo nadomestilo izplačevali morda petdesetim,« je ocenil Mes. Toda prišla je svetovna gospodarska kriza in tudi v SŽ so se ji morali prilagoditi. Da bi se izkopali iz rdečih številk, so med drugim začeli drastično zmanjševati število zaposlenih. Tako je danes v družbi zaposlenih približno 7500 ljudi in vse več je takih, ki zakonsko določenega nepretrganega odmora za malico ne morejo izkoristiti, saj bi ob njihovi polurni odsotnosti železniški promet zastal. A kot meni Mes, je marsikdo sistem izkoristil in tudi tisti, ki bi načeloma lahko izkoristili odmor za malico, tega niso želeli, saj jim je bilo ljubše nadomestilo. Mesečno nadomestilo za zaposlenega je bilo med 100 in 120 evri, vse skupaj pa je družbo stalo med 5 in 6 milijoni evrov na leto.

Temu so letos v SŽ naredili konec in nadomestila ukinili. Z dogovorom so se strinjali vsi sindikati, ne pa tudi člani vseh sindikatov. Prometniki so svoje nestrinjanje v začetku meseca izrazili s sabotažo javnega prometa. Čeprav so pozneje podpisali nov dogovor, pa se, kot kaže, vse sindikalne skupine z njim še vedno ne strinjajo.