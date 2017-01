Približno dvajset prometnikov, zaposlenih v Slovenskih železnicah, se je v torek odločilo za nenadno akcijo. V dopoldanskih urah so nenapovedano opustili delo in odšli na malico ter s tem za več kot uro ustavili nekaj potniških vlakov, ki so bili na štajerski progi med Ljubljano, Mariborom, Laškim, Rimskimi Toplicami, Celjem ter na primorskem kraku pri Postojni. Tako je večina vlakov – in potnikov – prišla na cilj z enourno zamudo. Razlog za to akcijo je bila – malica. Natančneje, dogovor vodstva in sindikalistov, po katerem družba prometnikom ne bo več izplačevala posebnega nadomestila, ki so ga ti doslej dobivali leta, ker jim narava dela onemogoča, da bi imeli odmor za malico. V prihodnje naj bi namesto tega dobivali višjo stimulacijo.

Predsednik uprave Slovenskih železnic Dušan Mes je nenapovedano in nezakonito akcijo opisal kot »eksces« in obljubil, da bodo proti odgovornim vsekakor ukrepali. »Na mizi so tudi morebitne odpovedi delovnega razmerja,« je dejal. Akcija je namreč potekala v nasprotju z vsemi zakonskimi pogoji, ki veljajo za stavko; nezadovoljni delavci o svojih zahtevah niso obvestili vodstva družbe ali se z njim pogajali, pa tudi stavke niso napovedali.

Akcija brez sindikalne podpore Prometniki Slovenskih železnic so odgovorni za odpiranje oziroma zapiranje vlakovnih poti, poenostavljeno povedano, prometniki z zeleno lučjo omogočijo vlaku prihod na postajo oziroma mu z rdečo lučjo to onemogočijo in so zato ključni dejavnik pri prihodu vlaka na cilj. Njihovo delo poteka neprestano in ga zato ne morejo odložiti ter si vzeti odmor za malico. »Če bi vsak prometnik dosledno koristil odmor za malico, bi se promet ustavil,« je opisal Mes. Doslej so jim v Slovenskih železnicah ta neizkoriščen odmor za malico izplačevali v obliki nadomestila, po naših neuradnih podatkih so na mesec prejemali okoli 100 evrov. A izplačevanje nadomestila je v nasprotju tako z zakonom kot s kolektivno pogodbo. Zato se je vodstvo družbe z vsemi sindikati dogovorilo, da nadomestila v taki obliki prometnikom ne bodo več izplačevali.