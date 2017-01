Ljubljanski podžupan Janez Koželj je nedavno v intervjuju za Dnevnik povedal, da naj bi se država odpovedala gradnji železniškega postajališča na Dolgem mostu, ki bi parkirišče P+R z možnostjo vožnje z vlakom v mesto naredila še bolj uporabno. Koželj je to informacijo dobil od Slovenskih železnic novembra 2016. Ker je bilo to postajališče ena od 34 točk famoznega dogovora med Mestno občino Ljubljana in državo, smo preverili, ali se je država resnično odpovedala projektu, ki je občini tako pomemben, da ga je uvrstila v omenjeni dogovor.

Novo leto jih je prehitelo

Na direkciji za infrastrukturo, ki vodi ta projekt, so zagotovili, da projekta gradnje železniškega postajališča na Dolgem mostu niso postavili na stranski tir. Zagotovili so, da bodo razpis za izbor izvajalca gradnje objavili maja letos. To pomeni, da se v prvi polovici letošnjega leta gradnja postajališča skoraj zagotovo še ne bo začela. Informacijo, da naj bi se projekt vendarle nadaljeval, je pred nekaj dnevi od ministrstva dobila tudi občina in veseli jo da bo država razpis za izvajalca objavila še letos.

A ob tem ne gre spregledati, da je direkcija sprva napovedovala, da bo razpis za izbor izvajalca objavila že lanskega septembra ali oktobra, pa tega ni uresničila. Pojasnili so, da so železniško postajališče sprva nameravali urediti sočasno z urejanjem podvoza pod železniškimi tiri, ki se ga je Mestna občina Ljubljana odločila razširiti zaradi gradnje cestne povezave med Tržaško cesto in Cesto na Brdo. Toda »zaradi nezmožnosti sočasnega izvajanja del je treba izdelati novelacijo izvedbenega načrta«, so na direkciji pojasnili, zakaj je prišlo do zamude. Niso pa pojasnili, zakaj ni bila mogoča ureditev postajališča sočasno z gradnjo podvoza. Dopolnitev izvedbenega načrta po besedah direkcije že poteka.

Dogovor med občino in državo je predvideval tudi gradnjo železniškega postajališča v Črnučah, ob načrtovanem parkirišču P+R. To naj bi bilo po prvotnih ocenah nekoliko dražje, saj naj bi stalo 1,6 milijona evrov. Tudi pri tem projektu je prišlo do nekaterih sprememb. Občinski oddelek za urejanje prostora in pripravljalci strokovnih podlag za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta za to območje so namreč predlagali, da se postajališče umesti bolj vzhodno ob železniških tirih proti Domžalam, »saj bi bilo na tak način bolj centralno postavljeno v odnosu na zmogljivosti P+R«, so pojasnili na direkciji za infrastrukturo. Dodatna idejna zasnova za tako umeščeno postajališče naj bi bila izdelana do konca tega meseca.