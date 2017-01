Štirje mariborski urologi bodo vendarle preklicali odpovedi, ki so jih podali ob nezadovoljstvu z vodenjem oddelka. Tako so včeraj potrdili v UKC Maribor pa tudi na ministrstvu za zdravje, kjer ob kadrovski krizi v celotni slovenski urologiji razmišljajo še o »uvozu« zdravnikov.

Načrtujejo tudi uvoz zdravnikov

»Dosegli smo dogovor z zdravniki. Preklicali so svoje odpovedi in ne zapuščajo UKC Maribor,« nam je novico potrdil Janez Lavre, vršilec dolžnosti generalnega direktorja UKC Maribor. S čim jim je uspelo prepričati urologe, da 18. februarja ne bodo skupinsko zapustili oddelka, Lavre ni hotel razkriti. Prav tako ni odgovoril na vprašanje, ali so popustili njihovi ključni zahtevi, to je zamenjavi predstojnika oddelka za urologijo Dejana Bratuša. »Vse podrobnosti še niso dorečene,« je včeraj trdil Lavre. »V prihodnjih dneh bomo pripravili skupno izjavo za javnost. Ključno je, da so umaknili odpovedi.«

Urologov sicer ne manjka le na mariborskem koncu, ampak po vsej Sloveniji. Na ministrstvu za zdravje so ob tem spomnili, da je bilo za področje urologije v zadnjih letih razpisanih celo več specializacij, kot je bilo potreb po urologih, ki so jih javljali iz bolnišnic. Lani so razpisali osem tovrstnih specializacij, od tega dve za mariborsko regijo. Kot kratkoročno rešitev na ministrstvu predvidevajo tudi »uvoz« tujih zdravnikov.

Burno dogajanje v UKC Maribor je zbujalo skrbi, da bodo morali urološki bolniki na zdravljenje čakati še dlje. Še daljše kot v Mariboru so ta čas vrste v ljubljanskem UKC, kjer znaša čakalna doba za raka prostate kar deset mesecev. Podaljševanje se je zgodilo kljub dodatnemu programu, ki so ga po zagotovilih bolnišnice opravili v celoti. Tudi letos pa bodo operacije raka sečil v slovenskih bolnišnicah verjetno vključene v enkratni dodatni program za skrajševanje čakalnih dob, so včeraj napovedali na ministrstvu za zdravje.