Naročanje po elektronski poti za zdaj še ne bo polno zaživelo. Tistim, ki so si termin v bolnišnicah že rezervirali prek sistema eNaročanja, na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) svetujejo, naj ga preverijo še po telefonu. V nekaterih primerih so namreč zaznali, da se podatki ne ujemajo.

Ključna težava je še vedno v organizaciji dela, ki bi jo morali v bolnišnicah prilagoditi eNaročanju, je včeraj potrdil Simon Indihar z NIJZ. V novem sistemu se dnevno sicer že naroča več tisoč bolnikov. Nekateri dobijo točne datume z uro, drugi pa okvirne datume za zdravljenje, pri čemer morajo v bolnišnicah paciente še sami dodatno razvrščati glede na nujnost njihovih težav. A novi sistem še ne deluje povsod, ponekod pa ne deluje povsem zanesljivo, ugotavlja Indihar. Bolnikom na NIJZ tako svetujejo, naj datum preverijo še po telefonu – zlasti če nenavadno odstopa od že objavljenih čakalnih dob za posamezno zdravljenje. Po oceni Indiharja bi bilo dobro, da bi se v prepričevanje bolnišnic in drugih izvajalcev, da se morajo vključiti v sistem, še bolj aktivno vključila ministrstvo za zdravje in Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS). Na NIJZ namreč nimajo vzvodov, s katerimi bi ukrepali ob prepočasnem vključevanju v eNaročanje.

Novega roka še ni

Do konca lanskega leta so se v eNaročanje vključile tri četrtine izvajalcev v slovenskem zdravstvu (bolnišnice, zdravstveni domovi in koncesionarji). Polno uvedbo novega sistema, pri katerem lahko bolniki izbirajo med prostimi termini, so sicer že večkrat prestavili. Nazadnje so kot rok določili sredino letošnjega januarja, a je bilo že konec lanskega leta jasno, da ga ne bo mogoče doseči. Novega roka še niso postavili.

Kot smo v Dnevniku že poročali, so imeli na nekaterih bolnišničnih oddelkih v zadnjih mesecih velike težave pri prilagajanju točnejšim urnikom, ki jih zahteva eNaročanje. Na ZZZS pa so se zbali, da bi s takojšnjim nadomeščanjem običajnega zbiranja podatkov s tistimi iz novega sistema začasno ostali brez informacij, kako dolgo kje čakajo bolniki.