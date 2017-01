Katere so ključne novosti v reformi?

V krogih blizu ministrice zagotavljajo, da bodo z zdravstveno reformo pomembno zmanjšali nered pri plačevanju prispevkov za zdravstveno zavarovanje. Pri pripravi nove zakonodaje so na primer ugotovili, da več kot tisoč kmetov prispevkov sploh ne plačuje. Ne zato, ker tega ne bi zmogli, temveč zato, ker so jih davkarji »spregledali«. Z odpravo tovrstnih anomalij naj bi po besedah naših sogovornikov našli tudi nekaj dodatnega denarja za zdravstvo.

Z reformo naj bi tudi bistveno omejili možnost, da se posameznik zavaruje po sorodniku. Odraslih, ki so v zavarovanje vključeni na tak način, je po podatkih Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) kar 66.117. Med njimi so poleg zakoncev in zunajzakonskih partnerjev tudi starši in celo nekdanji zakonci. Prvotno naj bi bila v igri možnost, da bi se lahko po svojcih v prihodnje zavarovali le še otroci, a bi lahko to po mnenju nekaterih sprožilo »socialno bombo«. Zato naj bi se za zdaj odločili le za dodatne omejitve zavarovanja odraslih po sorodniku.

Zdravstvo pa naj bi postalo pravičnejše do otrok – na pristojnem ministrstvu namreč načrtujejo njihovo univerzalno zavarovanje. Dosedanja zakonodaja je sicer že predvidela, da morajo biti otroci zavarovani. Vseeno pa je v praksi prihajalo do primerov, ko otrok ni imel zavarovanja, če si tega niso uredili njegovi starši.

Tudi sicer naj bi bile možnosti zdravstvenega zavarovanja v prihodnje preglednejše. V predlogu novega zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju naj bi precej zmanjšali število podlag, po katerih lahko ljudje plačujejo prispevke. Seznam ZZZS kaže, da je danes kar 26 skupin zavarovancev in še več načinov, na katere imajo lahko ljudje v teh skupinah urejeno zdravstveno zavarovanje. Kmetje ga na primer plačujejo glede na katastrski dohodek, glede na bruto osnovo za pokojninsko in invalidsko zavarovanje ali pa tako, da si osnovo izberejo sami. Od tega, na kakšen način so zavarovani, je odvisen obseg njihovih pravic.