Kosovski predsednik Hashim Thaçi je včeraj obtožil Srbijo, da si želi priključiti severno Kosovo, kjer živijo pretežno Srbi, po enakem modelu, kot si je Rusija leta 2014 priključila Krim. Thaçi je to dejal po hudi zaostritvi med Prištino in Beogradom zaradi incidenta minuli konec tedna, ko so kosovske oblasti na mejo napotile policijo, da prepreči vstop vlaku, ki je bil polepljen z napisi »Kosovo je Srbija«. Srbski predsednik Tomislav Nikolić je po tem incidentu dejal, da je Kosovo pokazalo, da si želi vojno.

»Vlak jim je podarila Rusija«

Thaçi je za Reuters dejal, da je bil vlak namerna provokacija srbske strani, da ustvari razmere za vojaško posredovanje in priključitev severa Kosova, kjer živi 50.000 Srbov. »Srbska namera je, da uporabi vlak, ki jim ga je podarila Rusija, najprej zato, da odrežejo severni del Kosova in si ga nato priključijo. To je krimski model,« je dejal Thaçi in dodal, da bi kaj takšnega povzročilo verižno eksplozijo po vsem zahodnem Balkanu.

Vlak z omenjenimi napisi je krenil iz Beograda proti Kosovski Mitrovici. V severnem delu tega mesta živijo Srbi. To je bil prvi vlak na tej progi po osemnajstih letih, čeprav je šlo v bistvu le za podaljšanje proge od Kraljeva do Kosovske Mitrovice. Oblasti v Prištini so policiji ukazale, naj vlak na vsak način ustavi, zato so šle na prehod Jarinje policijske enote, tudi specialci. V Beogradu so se zato odločili, da vlak ustavijo eno postajo pred prehodom, potem pa se je vrnil v Beograd. Srbski premier Aleksandar Vučić trdi, da je s to modro odločitvijo preprečil prelivanje krvi, Nikolić pa, da je Priština kršila sporazume iz Bruslja, po katerih kosovska policija in specialne enote ne smejo na mejo.