Srbija je danes poslala Franciji osnovno sodno dokumentacijo o primeru, ki ga vodi proti nekdanjemu kosovskemu premierju, opozicijskemu voditelju in poveljniku v Osvobodilni vojski Kosova Ramušu Haradinaju. Z dokumentacijo Beograd utemeljuje napovedano uradno zahtevo po izročitvi Haradinaja, ki so ga Francozi na podlagi srbske tiralice v sredo pridržali na letališču Basel Mulhouse na vzhodu države, kamor je priletel iz Prištine.

Srbija obtožuje Haradinaja uboja civilistov, terorizma, zarote in sovražnega delovanja na čelu OVK v vojni v letih 1998–1999, zaradi česar so leta 2004 za njim izdali tiralico. Na podlagi te tiralice so Haradinaja leta 2015 aretirali na brniškem letališču in ga po nekaj dneh izpustili.

Srbski mediji navajajo, da bo v Francijo v prihodnjih dneh romala uradna zahteva za izročitev, nato pa bo sodišče v mestu Colmar presodilo, ali zahtevi ugodi ali pa Haradinaja izpusti na prostost. Če zahtevi ugodi, se bosta morali državi dogovoriti o načinu izročitve, Haradinaju pa bi v Srbiji sodili le za tiste obtožbe, za katere je bila izročitev odobrena, navaja Blic.

Haradinaja je haaško sodišče leta 2012 spoznalo za nedolžnega, Srbija pa trdi, da v haaško obtožnico niso bila vključena dejanja, zaradi katerih ga išče sama.

Nikolić zaradi incidenta na meji ni šel na Kosovo

V Prištini so besni in zahtevajo od Evropske unije, da pritisne na Srbijo in doseže umik tiralice. Grozijo s prekinitvijo dialoga z Beogradom, ki je pogoj za približevanje obeh držav Evropski uniji. Premier Isa Mustafa je dejal, da so takšne tiralice »povsem neprimerne«. Zunanji minister Enver Hodžaj pravi, da so Franciji poslali argumentacijo, da Srbija nima nobene jurisdikcije na Kosovu. Nekateri vladni in opozicijski politiki pa zahtevajo konkretne protiukrepe. Ministrica za dialog s Kosovom Edita Tahiri in predsednik parlamentarne stranke Pobuda za Kosovo Fatmir Ljimaj pravita, da bi morala Priština izdati mednarodno tiralico za srbskim premierjem Aleksandrom Vučićem, predsednikom Tomislavom Nikolićem in zunanjim ministrom Ivico Dačićem, ki so imeli vsi vidnejšo vlogo v času Miloševićevega režima. Ljimaj je dejal, da so vsi trije »ustvarjalci etničnega čiščenja«.

Nikolić bi sicer moral danes, na pravoslavni božični večer, obiskati srbsko občino Štrpce na Kosovu, a je obisk odpovedal, ker da so kosovske oblasti njegovim sodelavcem v četrtek onemogočile vstop v državo na mejnem prehodu Merdare oziroma da so jih nadlegovali, kot je poročala srbska televizija. Ni jasno, ali je ta zaplet povezan s primerom Haradinaj, v nobenem primeru pa ne prispeva k manj napetim odnosom, ki lahko letos, ko bodo v Srbiji predsedniške volitve, postanejo (še večji) talec notranje politike. ba