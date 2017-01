V Srbiji so v soboto napovedali, da bo iz Beograda proti Kosovski Mitrovici, natančnejše v njen severni del s srbskim prebivalstvom, prvič po osemnajstih letih odpeljal potniški vlak. To se je tudi zgodilo, vlak je odpeljal, a to vendarle ni bil čisto navaden vlak: od zunaj je bil lično popisan s sporočilom v različnih jezikih, ki je oznanjalo: Kosovo je Srbija. Tudi v albanščini, bojda s tipkarsko napako. V notranjosti pa je bil poslikan s podobami fresk iz srbskih samostanov na Kosovu, ki so Unescova dediščina.

Ko pa je vlak odpeljal, je po poročanju albanskih medijev iz Prištine prišlo jasno sporočilo: treba ga je ustaviti in mu za vsako ceno preprečiti vstop na Kosovo. Tako je policiji in notranjemu ministrstvu ukazal predsednik Hashim Thaçi. Oblasti v Prištini so trdile, da vlak nima uradnih dovoljenj za prihod in da pomeni jasno provokacijo. Zato so na prehod Jarinje poslali policijo in specialne enote z ukazom, da vlaku preprečijo vstop. Srbska stran trdi, da so imeli kosovski policisti nalogo, da primejo strojevodjo in pregledajo potnike, razširile pa so še neresnične informacije o miniranju proge.

Srbski premier Aleksandar Vučić je zaradi teh dogodkov ukazal, da se vlak ustavi. Obstal je v Raški, na zadnji postaji pred prehodom Jarinje. Srbska stran se je potem odločila, da vlak ne bo nadaljeval poti, zato je potnikom omogočila avtobusni prevoz v Kosovsko Mitrovico, vlak pa se je ob pol devetih zvečer vrnil v Beograd.

Očitno je bil problem v prav tem vlaku oziroma njegovih napisih, saj v Kosovsko Mitrovico že redno vozijo vlaki iz Kraljeva, ki je ob isti progi, eno postajo pred Raško. Šlo je torej za podaljšanje obstoječe proge do Beograda.

»Naslednjič se bo končalo zelo slabo« Včerajšnji dan je minil v znamenju obtožb in opozoril. V Beogradu je zasedal svet za nacionalno varnost, Vučić je po koncu seje rekel, da želi Priština izzvati spopade na širšem območju zahodnega Balkana. Predsednik Tomislav Nikolić pa je po poročanju Politike dejal, da bi zaradi incidenta »lahko bilo več deset mrtvih«, če vlaka ne bi ustavili, in da napotitev kosovske policije in posebnih enot na mejo pomeni, da so na Srbe »prvič gledali prek puškinih cevi«. Naslednji takšen poskus, je rekel, se bo »končal zelo slabo«. Po njegovem mnenju sporazumi, ki sta jih Beograd in Priština doslej podpisala v Bruslju, zagotavljajo svobodo gibanja, torej tudi vlaka. »Kaj je motilo Albance – da na vlaku piše, da je Kosovo Srbija? Potem mi ne bi smeli čez Srbijo pustiti niti enega človeka s kosovskimi dokumenti. Če je to provokacija, bomo z njimi nadaljevali,« je rekel in dodal, da je dialog s Kosovom v Bruslju zanj končan, dokler ne razčistijo zadeve z vlakom. Na novinarsko vprašanje, ali je pripravljen na Kosovo poslati vojsko, če bodo ogrožena življenja Srbov, pa je rekel: »Če bodo pobijali Srbe, bomo šli tja vsi, ne le vojska.« Ta izjava je tudi v tujini precej odmevala, Thaçi pa jo je označil za dokaz, da »ima Srbija enake cilje, kot jih je imel v 90. letih Milošević«.