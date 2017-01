Decembra so v javnem zavodu Turizem Ljubljana našteli nekaj več kot 86.000 nočitev, kar v primerjavi z decembrom 2015 predstavlja 16,8-odstotno povečanje. Skupno so turisti lani v prestolnici opravili 1.274.183 nočitev oziroma devet odstotkov več kot leto prej. V Turizmu Ljubljana so tako že lani presegli cilj, ki so si ga znotraj strategije razvoja in trženja turistične destinacije Ljubljana za obdobje 2014–2020 postavili šele za leto 2019: do takrat doseči nekaj manj kot 1,2 milijona nočitev. »Mejo milijona prenočitev smo prestopili že v septembru, leto pa zaključujemo z rekordnimi številkami,« pravijo v zavodu.

Turistični oskar in zlato srce A ne le statistični rekordi, leto, v katerem je javni zavod praznoval tudi petnajsto obletnico svojega delovanja, je zaznamovala še obogatitev turistične ponudbe, s katero Ljubljana kot turistični cilj v tujini postaja vse bolj prepoznavna. Na seznam krajev, ki jih v letu 2016 turisti ne smejo izpustiti, sta prestolnico denimo lani uvrstila Rough Guides in The Guardian. Slednji je tudi ljubljanski hostel Celica uvrstil na seznam najbolj prestižnih hostlov, slovensko glavno mesto pa še na kasnejši seznam desetih najboljših zimskih mestnih oddihov. Kot eno od obveznih poletnih destinacij so Ljubljano opisali v Business Insiderju, medtem ko je turistični portal Tourism Review na seznam desetih najboljših božično-novoletnih sejmov v Evropi uvrstil ljubljanski praznični sejem. Ob omembah v tujih medijih se je Ljubljana lani uvrstila tudi med turistične cilje, ki naj bi bili po uredniškem izboru ameriške revije Metro Weekly prijazni do LGBT, s tem pa v letu 2016 še posebno vredni obiska. Evropska komisija je lani nagradila razvoj dostopnega turizma v prestolnici, mednarodni center za napredek gostinstva in turizma Sacen International pa je Turizmu Ljubljana že drugič podelil zlato turistično srce. V zavodu so ob tem še spomnili, da se je prestolnica lani okitila še s priznanjem, ki ga nekateri imenujejo »turistični oskar«, podeljuje pa ga Svetovno združenje turističnih novinarjev in piscev FIJET kot priznanje za odlične dosežke pri razvoju turizma, za ohranjanje kulturne, naravne in zgodovinske dediščine ter njeno vključevanje v turistično ponudbo.