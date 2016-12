Ljubljanski turizem že nekaj časa iz leta v leto vztrajno ruši rekorde. Skoraj vsak mesec so namreč rezultati o številu obiskovalcev in številu opravljenih nočitev v prestolnici, predvsem v primerjavi z enakim obdobjem v preteklih letih, boljši. V Turizmu Ljubljana so bili tudi letos po uspešni poletni turistični sezoni lahko zadovoljni tudi z rekordnim septembrskim obiskom in številom prenočitev, oktobrske številke pa so bile še višje. Na zavodu so oktobra letos v prestolnici našteli 113.546 prenočitev, kar je petnajst odstotkov več kot oktobra lani, ko so na republiškem statističnem uradu v prestolnici dosegli 98.770 prenočitev.

Cilj za leto 2019 že dosežen Novembra so turisti v primerjavi z oktobrom sicer v prestolnici nekoliko manjkrat prenočili, a je 72.311 nočitev v minulem mesecu še vedno dobrih 28 odstotkov več, kot je bilo nočitev novembra 2015. Nadpovprečna pa sta bila novembra letos tako obisk turističnih informacijskih središč, kjer so našteli 14.888 obiskovalcev, kar je 39 odstotkov več kot lani tak čas, kot tudi udeležba na naročenih vodenjih po mestu. Novembra so izvedli 115 naročenih vodenj, udeležilo pa se jih je 2247 turistov, medtem ko so minuli mesec izvedli tudi redna vodenja, ki so se jih udeležili 203 turisti. Obiskovalci so v Ljubljani v enajstih mesecih letošnjega leta tako opravili že 1,187.524 nočitev ali 8,6 odstotka več kot lani v takem obdobju. »Vsi podatki so zelo nad evropskim povprečjem. To pomeni, da bomo do konca leta 2016 že presegli siceršnji cilj za leto 2019 iz strategije razvoja in trženja turistične destinacije Ljubljana za obdobje 2014–2020, kjer je cilj za leto 2019 opredeljen na nekaj manj kot 1,2 milijona nočitev,« so ob tem zapisali v javnem zavodu.