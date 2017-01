Kljub novim in novim rekordom ljubljanske vzpenjače, ki so bolj kot z nenadnim skokom v njeni priljubljenosti povezani s povečanim turističnim obiskom prestolnice, mora občina še vedno vsako leto za njeno obratovanje nakazati nekaj deset tisočakov. Letos naj bi vzpenjača na vrh grajskega hriba po projekcijah prepeljala 420.000 potnikov, kar je skoraj dvakrat več kot leta 2010, in ustvarila 815.000 evrov prihodkov. Kljub temu naj bi ljubljanska občina spet prispevala 50.000 evrov za njeno obratovanje.

Za plače precej več kot za vzdrževanje

Razprave o donosnosti vzpenjačo spremljajo od samega začetka. Navsezadnje tudi ljubljanski župan Zoran Janković ni nikoli skrival svojega mnenja o naložbi, ki jo je izpeljala njegova predhodnica Danica Simšič. »Vzpenjača ni nujna mestna infrastruktura. Je dodana vrednost in turistična zanimivost. Osebno je ne bi nikoli gradil, ker gredo ljudje lahko do gradu peš, s kolesom in avtomobilom,« je februarja 2008 poudaril Janković. Takrat so se pomisleki o tej naložbi zdeli še precej bolj smiselni kot danes. Z vzpenjačo se je leta 2008 prepeljalo le dobrih 200.000 potnikov in ta številka se tudi v naslednjih letih ni prav bistveno zviševala. Konkretno je število potnikov začelo rasti od leta 2014 naprej, ko je krepko začel rasti tudi turistični obisk prestolnice.

Kljub hordam turistov, ki obiskujejo ljubljanski grad, pa vzpenjača niti približno ne ustvarja resnega dobička. Do leta 2014 je bil poslovni izid negativen, zadnja leta pa ustvari tisočak ali dva plusa – in to kljub dotacijam občine, ki je od leta 2010 vzpenjači nakazala več kot 300.000 evrov. Zadnja leta se namreč tudi odhodki vzpenjače vseskozi povišujejo. Če so še leta 2010 odhodki znašali dobrega pol milijona evrov, za letošnje leto načrtujejo že 862.000 evrov stroškov. Resda bo letos nekaj več stroškov z vzdrževanjem vzpenjače, ampak bistvena razlika je v stroških za plače in tako imenovanih stroških uprave. Za plače je bilo leta 2010 namenjenih 250 tisočakov, ki so jim prišteli še 50.000 evrov za stroške uprave, medtem ko v letošnjem letu načrtujejo 310.000 evrov za plače in kar 195.000 evrov stroškov uprave.

Po načrtih vodstva zavoda Ljubljanski grad vzpenjača tudi letos ne bo zmogla brez občinske injekcije. Glede na podatke o poslovanju vzpenjače bi lahko ta glede na trenutne stroške in cene vozovnic postala dobičkonosna, če bi prepeljala več kot pol milijona potnikov na leto. Letos se to verjetno še ne bo zgodilo, bi se pa tej številki lahko približali leta 2018, če se bo turistični obisk Ljubljane še naprej povečeval. Spomnimo, na občini so pred dokončanjem vzpenjače konec leta 2006 napovedovali, da bodo s prodajo vstopnic v 40 letih pokrili stroške gradnje v višini 7,4 milijona evrov in stroške njenega obratovanja ter zraven zaslužili še dobrih 10 milijonov evrov. Deset let kasneje tej napovedi nismo niti blizu.