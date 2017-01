Ko se je Mestna občina Ljubljana jeseni lotila urejanja zanemarjenega vogala za zidom v križišču Resljeve in Masarykove ceste, so med občani začele krožiti govorice, da bo na tej lokaciji občina uredila parkirišče. Hkrati se je na taborski strani, kjer so se lani v toplih mesecih pobližje srečali s problematiko večje skupine odvisnikov v tamkajšnjem parku, začelo govoriti, da naj bi očiščeni prostor za zidom opremili z nekakšnim improviziranim zavetiščem zanje. A nič od tega ne drži.

Z več občinskih oddelkov so nam zagotovili, da bo po njihovih načrtih omenjeni vogal v bližini avtobusne in železniške postaje postal splošno dostopen javni prostor. »Ob križišču Resljeve in Masarykove sta predvideni rušitev zidu in ureditev parkovne površine z opremo, na vzhodnem vogalu pa je predvideno otroško igrišče, kar bo dodana vrednost temu območju,« so napovedali. Še bolj razveseljivo je, da naj bi dela začeli že v prvi polovici letošnjega leta. V prvi fazi bodo sicer uredili le manjši del parka ob Resljevi cesti, šele v drugi fazi bo na vrsto prišlo otroško igrišče.

To je torej razlog, zakaj je občina lani po letih zevanja gradbene jame na tem območju izvedla grobo čiščenje zaraščenega področja, odstranili so odpadke in očistili zaraščeno območje. Drevesa v dobrem stanju so ohranili, neprehodno grmovje odstranili in postavili gradbiščno ograjo na notranjem območju. Z oglasnimi plakati polepljena gradbena ograja ob pločnikih pa bo še vsaj nekaj časa ostala. Spomnimo, postavili so jo, ko je Energoplan tukaj želel graditi stanovanjsko-poslovne stolpnice. Poslovni center F3 je celo na veliko oglaševal, še preden mu je občina prodala okoli 6000 kvadratnih metrov zemlje, potem pa je končal v prisilni poravnavi in za njim je ostala le velika gradbena jama.

Tudi po občinskem prostorskem načrtu je v križišču Masarykove in Resljeve ceste predviden trg. Z njega pa je zarisan podhod za pešce pod Masarykovo cesto. »V severnem delu je predvidena gradnja ploščadi s prehodom za pešce pod cesto, ki bi se nadaljevala v obstoječi podhod pod železnico pa vse do Vilharjeve ceste,« so na občini še pojasnili, kako bi lahko zelo učinkovito rešili nevaren prehod za pešce na tem mestu. Zelena luč namreč istočasno kot pešcem sveti tudi avtomobilom, ki z Resljeve ceste zavijajo desno in pogosto preveč suvereno prihitijo izza ovinka.

Poleg tega je po občinskem prostorskem načrtu pod trgom dopustna gradnja podzemnih garaž, kot so to načrtovali že v Energoplanu. V mestnem stanovanjskem skladu pa so dodali, da imajo v severovzhodnem vogalu območja, med Masarykovo cesto in Kotnikovo ulico, v srednjeročnem načrtu gradnjo poslovno-stanovanjske stavbe. dv