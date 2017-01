Dolg seznam navzkrižja interesov

V kritikah Trumpovega prenosa upravljanja svojega podjetja so nekateri že zaznali osnovo za začetek postopka za njegovo odstavitev takoj po zaprisegi. Tako je pripravljen seznam mogočega konflikta interesov znotraj krovnega podjetja Trump Organization, v katerega je vključenih več sto investicijskih, nepremičninskih in drugih poslovnih subjektov in blagovnih znamk. Seznam še zdaleč ni popoln, v samih ZDA pa je med drugim sporna zgradba na newyorškem naslovu Wall Street 40, ki jo Trump Organization oddaja vladni komisiji za vrednostne papirje in borzo, sam Trump pa bo imenoval njenega šefa. Na seznamu je tudi sporni naftovod v Dakoti, predmet protesta indijanskega prebivalstva, iz katerega je Trump sicer že umaknil del naložb. Deutsche Bank je ena večjih posojilodajalk pri Trumpovih nepremičninskih projektih, pri tem pa se pogaja z ameriškim pravosodnim ministrstvom o sporu glede zavajanja kupcev hipotekarnih obveznic. Njegov na videz benigen televizijski šov Vajenec pripelje televizijsko mrežo NBC prek krovne družbe Comcast do zvezne komisije za komunikacije in Trumpovega imenovanja dveh njenih komisarjev. Trump Organization ima v najemu tudi v hotel prenovljeno zgodovinsko zaščiteno poslopje Stare pošte v Washingtonu, ki je v vladni lasti, torej bo Trump najemnik in posredni najemodajalec. Še nekaterim domačim navzkrižjem interesov je dodana vrsta tujih v vsaj ducatu držav, kjer Trump Organization gradi, poseduje ali najema predvsem hotele in igrišča za golf in je v raznih postopkih ali sporih s tamkajšnjimi oblastmi.