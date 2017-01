Vzkipljivo in niti malo predsedniško sredino tiskovno konferenco Donalda Trumpa je nekdo opisal kot teater absurda. Občasno je pokazala neverjetno surovo obračunavanje z nekaterimi mediji – tistimi, ki so objavili eksplozivni dosje, ki vsebuje nanizanko trditev o Trumpovem osebnem življenju in povezanosti njegove predsedniške kampanje z rusko državo. V njih je tudi trditev, da imajo Rusi video posnetek Trumpa v družbi prostitutk v sobi razkošnega moskovskega hotela in škodljive informacije o njegovih poslih. Če so, kot je trdil Trump, vse te trditve lažne, izmišljene in »navadne smeti«, potem so nepomembne. Če po drugi strani držijo, ali že če držijo samo nekatere, pa so pomembne, saj bi ga Rusi, ki so enako jezno vse zanikali, lahko izsiljevali.

Kompromati V britanskih medijih trdijo, da v ameriški obveščevalni službi CIA ocenjujejo za možno, da ima Kremelj v rokah »obremenjujoče gradivo« o Trumpu. Prav tako trdijo, da CIA in FBI skupaj preiskujeta obtožbe, da so Rusi morda pošiljali denar v Trumpovo organizacijo ali v sklad njegove volilne kampanje. V temačnem svetu nekdanjih in današnjih vohunov in v zakulisnem svetu diplomacije niso umazane igre in umazani dosjeji nič novega. V njih sodelujejo številne države. Rusija verjetno najaktivnejše, saj je predsednik Vladimir Putin navsezadnje nekdanji šef varnostne službe. Za zbiranje dosjejev o pomembnih ljudeh, potencialnih tarčah izsiljevanja, v katerih imajo posebej radi video posnetke s seksualno vsebino, imajo v Rusiji dobro besedo: kompromat. Domnevni avtor »umazanega dosjeja«, ki na 35 straneh opisuje različne domnevne Trumpove ruske povezave, naj bi bil nekdanji vohun britanske (Bondove) obveščevalne službe MI6, ki deluje na tujem (MI5 deluje doma) Christopher Steele. V sredo naj bi z družino tako na hitro zapustil svoj predmestni dom, da so v hiši pustili prižgane vse luči. 52-letni Steele je bil dve desetletji uradno drugi sekretar britanskega veleposlaništva v Moskvi. V resnici je bil vohun MI6. V Rusiji naj bi sodeloval tudi z Aleksandrom Litvinenkom, nekdanjim vohunom, ki je mislil, da je pobegnil na varno, ko je odšel v Britanijo, potem pa leta 2006 na smrtni postelji obtožil Putina osebno, da je ukazal njegovo zastrupitev z radioaktivnim polonijem.