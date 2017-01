Posvet s pravnimi svetovalci, ki zatrjujejo, da imenovanje zeta ne predstavlja kršitve zakonskega določila o preprečevanju nepotizma v javnih službah, je odprl pot za Trumpov vpoklic Jareda Kushnerja v svojo najožjo svetovalno ekipo. V njej bo stal ob boku šefa kabineta Reincea Priebusa in političnega stratega Stephena Bannona. Novoizvoljeni ameriški predsednik je pri tem moža svoje hčere iz prvega zakona označil za »izjemno oporo in zaupanja vrednega svetovalca med volilno kampanjo in pri prenosu oblasti«. Položaj višjega svetovalca v Beli hiši ne zahteva senatne potrditve, so pa demokratski kongresniki že zahtevali od Trumpa, da odgovori na njihove pomisleke glede zaposlovanja ožjih sorodnikov v administraciji in konflikta interesov.

Kaj več se iz tega verjetno ne bo izcimilo, senatni odbori pa so od danes, ko so opravili prvo zaslišanje kandidatov za pravosodnega ministra Jeffa Sessionsa in ministra za domovinsko varnost Johna Kellyja, osredotočeni na še ne dokončno znano predsednikovo vladno ekipo.

Skupna nepremičninska jata Jarod Corey Kushner je bil v tastovi volilni kampanji zadolžen za tako rekoč vse njene vidike, od Trumpovih osebnih odločitev do strategije in zbiranja denarja. 36-letni newyorški nepremičninski mogotec je z Ivanko poročen od leta 2009, imata tri otroke in zaradi njega se je spreobrnila v judovsko vero. Jaredovi stari starši, ki so preživeli holokavst, so se iz Poljske v ZDA preselili leta 1949, pet let kasneje rojeni oče Charles pa se je izkazal za uspešnega nepremičninskega mešetarja in je Jarodu z milijonskimi donacijami visokošolskim ustanovam zagotovil študij na znamenitem Harvardu kljub slabemu šolskemu uspehu. Tako kot Trumpovega očeta Freda so tudi Jaredovega spremljale afere z davčnimi utajami, nezakonitimi prispevki za volilne kampanje in izsiljevanjem prič, ko je pristal na sodišču in bil na koncu tudi zaprt. Dogovor o priznanju krivde, po katerem je bil obsojen na dve leti zapora, je sklepal s tedanjim državnim tožilcem New Jerseyja in lanskim republikanskim predsedniškim kandidatom Chrisom Christiejem. To naj bi bilo povod, da je Jared tasta prepričal, naj za podpredsednika izbere Mika Pencea in ne Christieja. Trumpa in pol mlajšega Kushnerja pa ne druži samo vzpon med nepremičninske magnate v mladih letih s pomočjo očetov, ampak sta oba na političnih položajih brez kakršnih koli izkušenj. Da bi se izognil konfliktu interesov, se bo Jared zato skupaj z ženo Ivanko, ki naj bi formalno skrbela za njune otroke, neformalno pa bo ostala očetova zaupnica, umaknil iz svojega poslovnega sveta.

Kushnerjevi nasveti na papirju brezplačni Leta 1967 sprejeto zakonsko določilo o preprečevanju zaposlovanja sorodnikov v javnih službah naj bi bilo odgovor predsednika Lyndona Johnsona na to, da je njegov predhodnik John Kennedy nekaj let prej imenoval brata Roberta na položaj pravosodnega ministra. Dejansko pa je določilo v okviru spremembe poštne zakonodaje predlagal dolgoletni demokratski kongresnik Neal Smith, ki vztraja, da je bilo usmerjeno proti vodilnim lokalnim poštnim uslužbencem, ki so množično imeli na plačilnem seznamu svoje žene. Nedosledno zapisano določilo je obveljalo za vodilne v izvršni oblasti, a ne v primeru, ko svetovalci niso plačani iz javnega denarja. Tudi Jared Kushner za svetovanje tastu v Beli hiši ne bo dobil plačila.