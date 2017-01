Prav nenavadni sta bili zadnji zmagi hokejistov Olimpije proti Bolzanu in Innsbrucku, ki sta si dva kroga pred koncem rednega dela EBEL že zagotovila neposredni vizum za četrtfinale. Globoko zadnjeuvrščeni Ljubljančani so prekosili sami sebe, saj so pred tem nanizali šestnajst zaporednih porazov.

Največje presenečenje zadnjih nastopov Olimpije je devetnajstletni vratar Tilen Spreitzer. Proti Bolzanu je ubranil 45 poskusov, v Innsbrucku pa 39, kar mu je povečalo možnosti, da bo namesto Jeffa Frazeeja branil tudi na prihajajočih tekmah. Slovenske prvake do konca rednega dela čaka še nocojšnji obračun na tivolskem ledu proti avstrijskim prvakom iz Salzburga, v nedeljo pa bodo gostovali v Linzu. Ker gre za zahtevnejša preizkusa, bo Olimpija stežka nadaljevala zmagoviti niz, kar bi pomenilo, da je po 44 tekmah dosegla vsega tri zmage po šestdesetih minutah in šest po podaljšku ali kazenskih strelih. Podoben izkupiček so imeli ljubljanski hokejisti že v minuli zimi, ko so osvojili točko več, v kasnejših kvalifikacijah za končnico pa pričakovano niso bili konkurenčni.

Tivolski podvig niti v tej sezoni ni realen, saj se klub še naprej sooča s številnimi preglavicami. Že zdaj je znano, da se bo Olimpija v drugem delu mednarodne sezone v dvokrožnem sistemu pomerila z Beljakom, Znojmom, Gradcem, Albo in Dornbirnom. V kvalifikacije za končnico, kjer le prvi dve mesti vodita v četrtfinale, bo zaradi porazne sezone krenila brez točk, kar bi ji tudi v bolj urejenih razmerah otežilo delo v boju za podaljšanje sezone. Drugi del tekmovanja v EBEL se bo začel čez teden dni, vse bolj prazne tivolske tribune pa naznanjajo, da mednarodni vrhunec sezone v Tivoliju tudi v tej zimi še zdaleč ne bo tako odmeven kot nekoč. Olimpija se je v izločilne boje sicer nazadnje uvrstila v sezoni 2011/12, ko je tekmovanje pod taktirko finskega trenerja Hannuja Järvenpääja sklenila na tretjem mestu.

Pričakovano pa bodo končnico v alpski ligi igrali jeseniški hokejisti, ki so ta teden opozorili z zmago pri vodilnem moštvu Rittner Buamu. V Italiji so se s petimi doseženimi goli izvlekli iz zaostanka z 0:3. Železarji so si dva kroga pred koncem rednega dela skorajda že zagotovili tretje mesto. Na lestvici sta neulovljiva le Rittner in Pustertal.

Liga EBEL Dunaj 42 27 5 6 4 148:89 97 Salzburg 42 21 9 7 5 149:104 82 Linz 42 22 10 5 5 161:123 81 Bolzano 42 21 13 3 5 130:112 74 Innsbruck 42 18 15 3 6 147:144 66 KAC 42 17 17 4 4 122:116 63 Beljak 42 13 18 6 5 128:130 56 Znojmo 42 15 20 4 3 103:122 56 Gradec 42 16 21 2 3 116:112 55 Alba 42 11 19 8 4 115:141 53 Dornbirn 42 14 21 0 7 111:137 49 Olimpija 42 3 30 6 3 81:181 24