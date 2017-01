Slovenska nogometna reprezentanca B bo danes sklenila turnir na Bližnjem vzhodu, kamor je prispela pred dobrim tednom dni. Po remiju brez zadetkov proti Savdski Arabiji jo ob 16. uri čaka še preizkus proti Finski, ki je v ponedeljek z 1:0 ugnala Maroko.

Strokovno vodstvo reprezentance in nogometaši so si enotni v oceni, da je bilo potovanje v Abu Dabi zadetek v polno. Selektor Srečko Katanec je svojim varovancem po tekmi s Savdsko Arabijo namenil sprostitveni ogled mondenega Dubaja. Nogometaši so bili v vlogi turistov, saj so si ogledali znamenitosti največjega mesta v Združenih arabskih emiratih, kjer je Katanec pred leti že služboval kot selektor. Nekateri so si nadeli kopalke in namočili noge v morje, na včerajšnjem treningu pa so dočakali tudi obisk članskega reprezentanta Mihe Mevlje, ki si kruh služi v Rostovu.

Vendarle pa je prioriteta reprezentančne akcije v Abu Dabiju kajpada povezana z nogometom. Glede na to, da je Katanec na prijateljski tekmi povabil izključno nogometaše iz prve slovenske lige, ni težko ugotoviti, da turnir ne bo bistveno vplival na drugi del kvalifikacij za svetovno prvenstvo, saj bo moštvo že marčevsko gostovanje na Škotskem odigralo v povsem spremenjeni postavi, bo pa Katanec v arabskem svetu lahko dobil celovitejši vpogled v nogometno bazo. Torkov test proti Savdski Arabiji je že razkril, da motivacija igralcev ni sporna, pričakovano pa se je zatikalo pri ustvarjanju igre, saj so se igralci predstavili po komajda tednu dni skupnih treningov.

Ker v profesionalnem športu ne štejejo le zmage in porazi, ampak tudi umetniški vtis, so pričakovanja pred današnjim preizkusom s Finsko nekoliko višja, ključno vprašanje pa je, ali bodo slovenski nogometaši zmogli dvigniti raven igre. »Najpomembnejše je, da bomo vsi ostali zdravi. Pričakujem zahtevno tekmo, zavedamo pa se, da je praktično brez priprav zelo težko odigrati 90 minut na visoki ravni. Seveda želimo zmagati, a Finci imajo dobro moštvo. Verjamem, da bo tekma zanimiva,« je misli strnil vezist Rok Kronaveter, ki je še vedno član Olimpije, a išče angažma v tujini.

Jure Balkovec iz Domžal je opozoril, da bo finska reprezentanca najnevarnejša iz prekinitev, saj ima visoke igralce. »Morali bomo biti povsem osredotočeni,« je opozoril. O pogojih za delo v Abu Dabiju nima pripomb. Druženje z reprezentanti je ocenil kot dobro izkušnjo, saj so igralci spoznali, kako poteka večdnevno delo v članski vrsti. »Dobili smo veliko priložnost, da se dokažemo selektorju, saj vsakdo sanja o igranju v dresu z državnim grbom,« je rekel Jure Balkovec.