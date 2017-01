Morda spor smučarske šampionke Tine Maze oziroma njene ekipe Team to aMaze z vodjo Andreo Massijem na čelu s Smučarsko zvezo Slovenije glede nastopa Mazejeve na Zlati lisici ta konec tedna, zaradi domnevno zahtevanih 90.000 sponzorskih evrov za njen nastop v reprezentančnem dresu, ni bil edini. Kot kažejo naše informacije, se je zapletlo tudi zaradi zahtev ekipe Tine Maze za njen poslovilni nastop v oddaji »Hvala, Tina!« minulo soboto ob 20. uri, ki jo je TV Slovenija predvajala v tem elitnem terminu s prenosom z mariborskega trga Leona Štuklja.

Za nastop Mazejeve na odru in s tem v oddaji, ki so jo začeli na TV Slovenija skupaj z organizatorji Zlate lisice in zunanjim producentom SG Media, produkcija in storitve, pripravljati že novembra, naj bi Andrea Massi zahteval honorar v višini 25.000 evrov. A do takšnega dogovora na koncu očitno ni prišlo, saj so na TV Slovenija takšen scenarij zanikali. »Smo javni zavod in takšni pogovori in dogovori sploh niso mogoči,« se je glasil jasen odgovor direktorice TV Slovenija Ljerke Bizilj, ki pa ni zanikala informacij, da je Massi s takšnim predlogom prišel do TV Slovenija.

Že med omenjeno oddajo v Mariboru je bilo namreč z več strani mogoče slišati, da so bili dogovori in pogovori med Andreo Massijem in vodstvom nacionalne televizije burni; Ljerka Bizilj je to sicer uradno zanikala. Odvetnik ekipe Tine Maze Damijan Terpin pa se na naša vprašanja na to temo ni odzval. Dejstvo je, da se je Tina Maze v uro in 40 minut dolgi oddaji – pred 244.800 gledalci pred televizorji, kar je takrat predstavljalo 29 odstotkov vseh, ki so imeli prižgan ekran, pojavila vsega za 35 minut, nato pa hitro odšla na svojo zasebno zabavo v mondeno restavracijo in vinoteko Rožmarin. Zdi se zanimivo, da je Mazeja v oddaji lahko nastopila z vijoličasto kapo in logotipom najbolj znane čokoladne krave, po drugi strani pa je skoraj neverjetno, da poslušalcem ni zapela svoje uspešnice My Way Is My Decision, ampak Šank Rockov hit Pravljica o mavričnih ljudeh.

V Tinini oddaji so sicer nastopili še Alfi Nipič, 6 pack Čukur, Lačni Franz, Big Foot Mama, voditelja pa sta bila Sanja Modrič in David Urankar; poseben nastop so imeli tudi Sašo Hribar in njegova ekipa Radia Ga-Ga. Med posebnimi športnimi gosti sta, kljub temu da naj bi iz športnega uredništva na veliko klicali nekdanje smučarje za nastop v oddaji, na koncu prišla le Mariborčana Katja Koren in Tone Vogrinec. Je pa ob koncu na oder prišel tudi častni gost in pokrovitelj letošnje Zlate lisice, predsednik vlade Miro Cerar v družbi ministrice za izobraževanje, znanost in šport Maje Makovec Brenčič.

Zanimivo, da je ministrica na koncu ostala tudi na zasebni zabavi Mazeje, kamor pa ni bil povabljen premier Miro Cerar, menda zato, da se ne bi srečal s političnim nasprotnikom Janezom Janšo, ki velja za velikega prijatelja Tine Maze. Mimogrede, prireditev v Rožmarinu je vodil zvezdnik Odmevov Igor E. Bergant, med povabljenimi pa je bila tudi Janševa žena Urška in kar pester športno-politično estradni kolaž: Jan Plestenjak, Matjaž Jelen, smučarke Sofia Goggia, Nicole Hosp, Manuela Mölgg, odvetnik Damijan Terpin, fizioterapevtka Nežka Poljanšek…