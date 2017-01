Ko je v začetku štiridesetih let presenetljivo hitro končala igralsko kariero, je začela skandinavska diva še bolj očitno ignorirati javno življenje. In predvsem novinarje. Sredi petdesetih je imela v prestižnem Hotel du Cap Eden Roc v Antibesu svoj zadnji (lahko bi rekli) javni nastop, intervju z angleškim novinarjem Paulom Callanom. Pogovor se je zapisal v zgodovino kot najkrajši intervju vseh časov. Novinar je začel z vprašanjem »Sprašujem se… «, Greta Garbo pa ga je prekinila z vprašanjem »Zakaj bi se spraševali?« in odšla. Za mnoge najboljša igralka vseh časov je po mnenju režiserja, njenega sodobnika Georgea Cukorja, vedela oziroma začutila, kdaj mora odnehati, in bila je prepametna, da bi se vračala. Nekoč, že v osemdesetih, jo je na cesti prepoznal neki možakar in vprašal: »Ste vi Greta Garbo?« Pravijo, da se je legendarna igralka obrnila in odvrnila: »Bila sem Greta Garbo.«

Mnogi pomembneži v športni in pop industriji so se od Grete Garbo naučili, kako se dostojanstveno posloviti od športnih terenov ali z glasbenih odrov. A posel je posel, in če je imela Greta Garbo leta 1941, ko je posnela svoj zadnji film, dovolj denarja, da je brez večjih pretresov lahko kupovala in zbirala umetniška dela Renoira, Kandinskega, Bonnarda in drugih, se mnogi sodobni rokerji in športniki od svojih karier ne poslavljajo tako ravnodušno, morda nimajo dovolj denarja… Osebno se mi kar smilijo tisti rokerski zvezdniki, ki poskakujejo na odrih stadionov in milijontič igrajo iste popevke, ki so jih preigravali v šestdesetih in sedemdesetih. Vsaka prodana vstopnica pride prav, vsaka prinaša nujno potreben denar, ki ga očitno nikoli ni dovolj.

Na žalost se je v začaran krog končevanja kariere in poslavljanja ujela tudi Tina Maze. Tako kot praktično vso njeno kariero, odkar jo je v roke vzel menedžer, trener in partner Andrea Massi, se je vse vrtelo okoli denarja, okoli različnih izsiljevanj in nekakšnih ugibanj. Bo v Mariboru res nastopila zadnjič? Bo Massi Mednarodno smučarsko zvezo postavil pred veliki tribunal v Haagu, ker ji niso dali dobre startne številke? Bo Tina Maze z nastopom pod Pohorjem kaj zaslužila? Pa je bilo res treba zahtevati denar za nastop na Zlati lisici? In če je res, kar slišimo, da je njena ekipa hotela velik denar tudi za nastop na njeni poslovilni zabavi na trgu Leona Štuklja v Mariboru: je bilo tega treba?

Sta Mazejeva in njen partner z denarjem res v takšni stiski? Upam si trditi, da ne. Mazejeva in Massi, nasvet, ki ga ponuja Greta Grabo, je na dlani. Na vprašanje oboževalcev naj Mazejeva pripravi enostaven odgovor: »Bila sem Tina Maze.«