Zelo pozno, šel včeraj popoldne, je prišlo uradno obvestilo, da bo danes na delovnem obisku v Sloveniji britanski zunanji minister Boris Johnson. Prišel bo prav na dan, ko bo britansko veleposlaništvo s sprejemom v Narodni galeriji zaznamovalo 25. obletnico britanskega priznanja Slovenije. Sprejema se bo tudi udeležil in imel nagovor, tako kot njegov gostitelj zunanji minister Karl Erjavec.

Johnson bo v Slovenijo predvidoma prišel popoldne, sprejela ga bosta predsednik države Borut Pahor in predsednik vlade Miro Cerar, na zunanjem ministrstvu pa so predvideli štiridesetminutni pogovor z Erjavcem. Tem zanj ne manjka, v ospredju je gotovo brexit oziroma začetek pogajanj Velike Britanije o izstopu iz EU. Britanska vlada si želi zadržati čim več ugodnosti članstva, Cerar pa je glede tega lani dejal, da Velika Britanija ne bo mogla izbrati le tistih delov evropskega reda, ki ji ugajajo, ter da stališča EU v pogajanjih z Londonom ne bi smela biti preveč prožna. Zunanja ministra bosta govorila še o migracijah, dvostranskih in mednarodnih temah, so sporočili z zunanjega ministrstva. Kasneje se bosta skupaj odpeljala na sprejem z električnim vozilom kavalir, kakršno po Ljubljani sicer prevaža predvsem turiste, starejše in gibalno ovirane.