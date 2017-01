Romantična glasbena drama Dežela La La režiserja Damiena Chazella je prišla na 74. podelitev filmskih in televizijskih nagrad zlati globus s sedmimi nominacijami in je dosegla 100-odstotni izkupiček. Film je prejel nagrade za najboljši muzikal (ali komedijo), glavno moško in žensko vlogo (Ryan Gosling in Emma Stone), režijo (Damien Chazelle), scenarij (Damien Chazell), izvirno glasbo (Justin Hurwitz) in izvirno pesem (City of Stars). V kategoriji dramskega filma pa je nagrado za najboljšega pobral Moonlight.

Zgodba o legendarnem sodnem procesu proti O.J. Simpsonu z naslovom Ljudstvo proti O. J. Simpsonu: Ameriška zločinska zgodba je osvojila zlatega globusa v kategoriji najboljših televizijskih filmov oziroma miniserij. Zlati globus za najboljši animirani film je dobil Zootropolis. Zlatega globusa za najboljšo moško dramsko vlogo je dobil Casey Affleck (Manchester by the Sea), zlati globus za najboljšo žensko filmsko vlogo je odnesla Viola Davis (Fences), za moško stransko filmsko vlogo pa ga je dobil Aaron Taylor-Johnson (Nocturnal Animals). Za najboljšo televizijsko dramsko serijo so razglasili zgodbo o britanski kraljevi družini Krona, ki je dobila še zlatega globusa za najboljšo glavno igralko (Claire Foy).

Trump kot zlobni Joffrey Podelitev se je začela s polomijo, teleprompter ni deloval, zato je voditelj Jimmy Fallon improviziral. Njegova glavna tarča je bil Donald Trump, ki ga je primerjal z zlobnim, razvajenim in nedoraslim kraljem iz serije Igra Prestolov Joffreyjem. Hugh Laurie se je zahvalil, da je dobil nagrado na verjetno zadnji podelitvi zlatih globusov, ker v teh časih nekaj, kar ima v naslovu »Hollywood, tuje in novinarji«, ne more preživeti. »Nagrado sprejemam v imenu vseh psihopatskih milijarderjev sveta,« je dejal Laurie, ki v seriji Night Manager igra tako osebo. Meryl Streep, ki je bila doslej že 30-krat nominirana za zlati globus, pa so podelili nagrado za življenjsko delo Cecil B. DeMille. Zgražala se je nad Trumpovim obnašanjem med kampanjo in ga opozorila, da je Hollywood poln tujcev. Če jih vse prežene, ljudje ne bodo gledali več nič drugega kot ameriški nogomet in borilne veščine, kar pa ni umetnost. Trump se je v svojem slogu prek twitterja že odzval na govor legendarne igralke, ki jo je označil za »eno najbolj precenjenih« v Hollywoodu. »Sploh me ne pozna, pa me napada,« se je hudoval. Meryl Streep, one of the most over-rated actresses in Hollywood, doesn't know me but attacked last night at the Golden Globes. She is a..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 9, 2017 Hillary flunky who lost big. For the 100th time, I never "mocked" a disabled reporter (would never do that) but simply showed him....... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 9, 2017