Preživel je uničujoč požar na ladji, s katero je takrat potoval, kasneje pa še močne potrese in bombardiranje med drugo svetovno vojno, zaradi česar mnogi menijo, da ima čudežno moč. Med procesijo se ga mnogi skušajo dotakniti, saj naj bi jim to prineslo zdravje in bogastvo. Zaradi različnih poškodb, visokega krvnega tlaka in omedlevice so morali zdravniki v prvih petih urah procesije oskrbeti že več kot sto ljudi. Dogodek varuje več kot tisoč policistov in vojakov, saj je oblasti strah terorističnega napada. ZDA, Velika Britanija in Avstralija so zaradi nevarnosti svojim državljanom odsvetovale približevanje procesiji. Lani je procesija trajala 20 ur, organizatorji pa upajo, da bo letos krajša. Pričakujejo več milijonov udeležencev.