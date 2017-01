Sobotni veleslalom za 53. Zlato lisico je bil v znamenju poslovilne tekme Tine Maze, že njene 401. v svetovnem pokalu. Za zadnji nastop se je zbrala njena celotna ekipa na čelu z Andreo Massije, trenerjem Valeriom Ghirardijem in serviserjem Andreo Vianellom, ki ga je Tini »posodila« Viktoria Rebensburg.

Pred Tininim nastopom je vročica v Mariboru naraščala, saj nihče ni dobro vedel, kaj bo ob slovesu pripravila najboljša slovenska smučarka vseh časov. Na progo se je podala s številko 34, v zgornjem delu smučala odločno, nato pa se je ustavila in se zapeljala v objem Andree Massija. Nato je ob pozdravljanju gledalcev v kombinezonu brez sponzorjev smučala do cilja, se tik pred ciljno črto ustavila, snela smuči in peš prehodila zadnjo ciljno črto v njeni karieri. Gledalci so bili navdušeni, Mazejeva pa je dobila slovo, kakršnega si je v svoji izjemni karieri zagotovo zaslužila. S tem se končuje nepozabno obdobje slovenskega alpskega smučanja, ki je slovensko javnost dvignilo na noge.