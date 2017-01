Koliko je vredna Severinina garderobna omara?

Za novo leto je Severina Kojić svoje ljubitelje razveselila s fotografijo iz Črne gore, na kateri je odeta popolnoma v rdeče. Rdeča kapica je nosila Versacejevo pelerino, Diorjevo torbico in rdeče škornje z 12 centimetrov visoko peto znamke Casadei. Samo škornji stanejo 1100 evrov, pelerina in torbica pa vsaka nekaj tisoč evrov. Zato so hrvaški mediji nemudoma pregledali vse njene lanske fotografije in ocenili, da je njena garderobna omara vredna okoli 100.000 evrov.