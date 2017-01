Peršak je na današnji seji ponovil, da so se odločili za notranjo revizijo Slovenske filharmonije (SF), na podlagi katere bo ministrstvo ukrepalo dalje. Pri tem je opozoril, da so se zahteve orkestra SF od opozorilne stavke pred mesecem dni razvijale: najprej so zahtevali odstop direktorja in prekinitev pogodbe s šefom dirigentom Urošem Lajovicem, nadalje so se pojavile zahteve po sodelovanju orkestra pri izbiri šefa dirigenta in po tretjinski zastopanosti zaposlenih v svetu zavoda, proti koncu pa se je zahteva po odstopu direktorja prelevila v razrešitev direktorja.

Minister lahko razreši direktorja, zakon navaja štiri razloge, ključni pa so povezani z nepravilnostjo v poslovanju in zlorabo položaja, je pojasnil Peršak. Vendar za to rabi verodostojne podatke, zato so se odločili za revizijo za obdobje, ko ga ni več revidiralo računsko sodišče. Ob tem je pripomnil, da razrešitev potegne za seboj tudi tveganje, da se tisti, ki ga je nekdo razrešil, odloči za odškodninsko tožbo. Primere, da je država plačevala odškodnine, smo v Sloveniji po njegovih besedah že imeli.

Kot je dejal Peršak, se je z Damjanovičem dogovoril, da bo v dveh tednih objavljen razpis za direktorja in da s 1. julijem pride do zamenjave na mestu direktorja. Apeliral pa je k začasnemu kompromisu med vodstvom in glasbeniki "v dobrobit Slovenske filharmonije ne glede na to, kdo ima prav", da bo sezono mogoče izpeljati do konca.