»Še pred tekmo smo vedeli, da lahko izgubimo. Kljub porazu pa mislim, da smo odigrali dobro,« je po prvem spodletelem nastopu svojih varovancev po lanskem 24. septembru dejal trener Chelseaja Antonio Conte. Italijanski strateg se ob tem lahko tolaži z dejstvom, da nogometne trdnjave v severni četrti Londona že lep čas ni uspelo osvojiti niti njegovim predhodnikom, saj Chelsea na White Hart Lanu ni zmagal že vse od oktobra 2012.

Da Tottenham poleg Liverpoola ostaja še edina doma nepremagana zasedba v letošnji sezoni angleškega ligaškega tekmovanja, sta bila na jubilejnem 50. prvenstvenem londonskem derbiju najbolj zaslužna Christian Eriksen in Dele Alli. Utečena dansko-angleška naveza je zrežirala oba gola, pri čemer je Eriksen vknjižil že svojo 19. in 20. podajo v sezoni, Ali pa deveti in deseti zadetek. Angleški reprezentant, ki se je po navedbah otoških in španskih medijev znašel na seznamu želja madridskega Reala, je s tem na zelo dobri poti, da še izboljša svoj lanski strelski učinek, ko je sezono po 33 nastopih sklenil pri desetih zadetkih.

Po prekinjenem zmagovalnem nizu vodilne ekipe angleške premierlige so si pošteno oddahnili tudi navijači Arsenala, pa čeprav je Tottenham neposredni tekmec njihovega kluba v bitki za državni naslov in uvrstitev v ligo prvakov. Topničarji namreč tako še naprej ostajajo absolutni rekorderji po številu zaporednih zmag v prvenstvu, saj so jih med februarjem in avgustom 2002 nanizali kar 14.

»To je velikanska zmaga. Osvojili smo pomembne tri točke, na kar smo lahko zelo ponosni. Pokazali smo, da imamo karakter in da smo lahko konkurenčni. Ekipa je napravila še en korak več v pravo smer, zato mora nadaljevati v podobnem ritmu,« je bil na svoje nogometaše ponosen trener Tottenhama Mauricio Pochettino. Argentinskemu stanovskemu kolegu je za uspeh čestital tudi Conte, obenem pa mu polaskal, ko je dejal, da je njegova ekipa resen kandidat za končno slavje v prvenstvu.

Ronaldo nič več nepogrešljiv

Če je bil niz Chelseaja prekinjen, pa svojega uspešno nadaljuje Real iz Madrida. Aktualni evropski prvaki so v sredo odigrali svojo prvo tekmo po 18. decembru, ko so na Japonskem osvojili naslov svetovnih klubskih prvakov. Na prvi tekmi osmine finala španskega kraljevega pokala so na Santiagu Bernabeu gostili Sevillo in ostali neporaženi še 38. zapovrstjo. Beli balet je proti Andaluzijcem vpisal suvereno zmago s 3:0 in to kljub temu da je trener Zinedine Zidane na klopi pustil prvega vratarja Keylorja Navasa in napadalca Karima Benzemaja, medtem ko svojega prvega zvezdnika Cristiana Ronalda sploh ni uvrstil v ekipo.

Po statistiki sodeč je štirikratni dobitnik zlate žoge za ekipo galaktikov vse prej kot nepogrešljiv, saj so soigralci ob njegovi odsotnosti dobili kar deset od enajstih dvobojev, pri tem pa tekmecem v povprečju nasuli po tri gole. Nekdaj najdražjega nogometaša na svetu je tokrat uspešno nadomestil Kolumbijec James Rodriguez, ki je dosegel dva gola, tretjega pa je z glavo prispeval branilec Raphael Varane.

Da so nogometaši Seville bili še nekoliko bolj vznejevoljeni, kot je to ob porazih običajno, je poskrbel glavni sodnik Mateu Lahoz. Sojenje 39-letnika so še posebej kritično ovrednotili pri sicer do Reala vselej nenaklonjenemu športnemu časniku Sportu. »Sramotna predstava Lahoza na tekmi med Madridom in Sevillo,« so zapisali novinarji katalonskega dnevnika in dodali, da je sodnik pri prekrških Reala pogosto zamižal na eno oko, prav tako pa v korist vodilnega kluba la lige dosodil po njihovem mnenju neobstoječo enajstmetrovko. Podobnega mnenja je bil tudi tretji vratar Seville David Soria. »Moj bog, kakšna sramota,« se je nad delivcem pravice prek twitterja že med dvobojem zgražal čuvaj mreže. »Sodniki ti včasih pomagajo, spet drugič ne. So ljudje kot mi vsi, zato občasno delajo napake, ki ti škodijo. Tako je bilo tokrat,« pa je v precej spravljivejših tonih dejal Soriov soigralec Vitolo.