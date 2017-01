Čeprav finančne podrobnosti o prestopu Oscarja v šanghajski klub niso znane, pa številni svetovni mediji poročajo, da je nogometašev novi delodajalec zanj odštel med 60 in 70 milijonov evrov. Visoki odškodnini primerno je bilo tudi navdušenje številnih navijačev kluba, ki so v ponedeljek na letališču v Šanghaju v velikem številu pričakali prihod brazilskega reprezentanta. »Verjamem, da bo Oscar močno okrepil sposobnosti našega moštva,« je za Reuters povedal 30-letni navijač Šao Lei in pristavil: »Naš cilj je, da stremimo k osvojitvi državnega naslova in nič manj.«

Kot so te dni pisali britanski mediji, naj bi Oscar z nekaj manj kot pol milijona evrov visoko tedensko plačo postal celo najbolje plačani nogometaš na svetu, a to bržkone ne bo držalo, saj je le nekaj dni nazaj mestni tekmec šanghajskega kluba Shanghai Shenhua v svoje vrste zvabil Carlosa Teveza. Plača argentinskega napadalca naj bi bila še višja, saj se govori, da bo v svoj žep na teden pospravil neverjetnih 720.000 evrov oziroma nekaj manj kot 80 evrov na minuto.

Shanghai SIPG je lani v kitajskem prvenstvu, ki traja od marca pa do konca oktobra, končal na tretjem mestu. Za prvakom Guangzhou Evergrande je zaostal za 12 točk, za drugouvrščenim Jiangsu Suningom pa za pet. Oscar se bo v klubu sicer pridružil rojaku Hulku in nekdanjemu trenerju Chelseaja, Portugalcu Andreu Villasu-Boasu.