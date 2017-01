Cilj leta 2012 sprejete prometne politike Mestne občine Ljubljana je do leta spremeniti potovalne navade, tako da bi tretjino potovanj v Ljubljani opravili peš ali s kolesom, tretjino z javnim prevozom in tretjino z avtomobilom. Uradnih podatkov o tem, kako uspešna je občina pri zasledovanju tega cilja, sicer še ni, smo pa v Dnevniku lani spomladi ugotovili, da zadnja leta v Ljubljani narašča predvsem število kolesarjev, opazno je po uvedbi rumenih pasov upadel promet na Celovški in Dunajski cesti, na žalost pa je upadlo tudi število potnikov na mestnih avtobusih.

Predstojnik prometnotehniškega inštituta pri ljubljanski fakulteti za gradbeništvo in geodezijo Peter Lipar je takrat za naš časopis ocenil, da ukrepi občine očitno delujejo. »Vidi se, da gremo v pravo smer. Tudi ko so Nizozemci pred 30 leti pisali podobne strategije, jih niso nikoli povsem uresničili. Strategija je zato, da se ne skrene s prave poti. V skladu z ugotovitvami iz vmesnih inventur pa je treba ukrepe po potrebi stopnjevati.« To naj bi na ljubljanski občini storili tudi z novo prometno strategijo, ki jo morajo resnici na ljubo v skladu z evropskimi smernicami sprejeti vse občine. Strategija bo podlaga za črpanje evropskih sredstev, ki bodo namenjena predvsem trajnostno naravnanim ukrepom.

Predloge bodo zbirali tudi po četrtnih skupnostih Evropa bo sofinancirala predvsem projekte, ki bodo prispevali k izboljšanju mobilnosti in s tem k izboljšanju kakovosti zraka, k boljši povezanosti mestnih območij z zaledjem, k zmanjšanju prometnih zastojev in povečanju prometne varnosti. Na ljubljanski občini si recimo obetajo, da bi za obnovo obstoječih kolesarskih stez in gradnjo novih iz evropske blagajne prejeli kar 5,3 milijona evrov. Usmerili naj bi se predvsem v izboljšavo stez na vseh mestnih vpadnicah in pomembnejših kolesarskih povezavah. Občina naj bi za projekt dodala 1,3 milijona evrov, gotov pa naj bi bil že v prihodnjem letu. Predloge za novo prometno strategijo občina zbira že od 21. decembra, v tem času pa so prejeli že več sto predlogov, ki se nanašajo na hojo, kolesarjenje, javni potniški promet, mirujoči promet in motorni promet. Rok za oddajo pripomb po spletni strani http://cpsmol.projekti.si se izteče danes, razprava pa se bo nato nadaljevala še po četrtnih skupnostih in na različnih delavnicah. Junija naj bi strategijo obravnavali ljubljanski mestni svetniki. Izdelavo prometne strategije smo resno vzeli tudi v ljubljanski redakciji Dnevnika, kjer smo zbrali predloge, ki gredo v smeri okolju prijaznejše mobilnosti in jih poslali na občino. V nadaljevanju predstavljamo posredovane predloge.

kolesarjenje Kolesarjenje je v Ljubljani vse bolj priljubljeno, čeprav so naložbe občine v kolesarsko infrastrukturo v primerjavi z drugimi naložbami v prometu zanemarljive. Na srečo naj bi v naslednjih dveh letih občina temeljito prenovila obstoječe kolesarske steze in dokončala manjkajoče. Čeprav je Ljubljana vsako leto višje na lestvicah kolesarjem najprijaznejših mest, pogrešamo kar nekaj ukrepov, ki bi razveselili kolesarje, in jim dodajamo par inovativnih predlogov. varovane garažne hiše za kolesa s servisom za popravilo koles več stojal za kolesa bolje označene in po možnosti širše kolesarske steze kolesarske steze brez robnikov, spustov in nepotrebnih ovinkov zeleni val na semaforjih za kolesarje na določenih odsekih držala, kamor se lahko kolesarji naslonijo med čakanjem na križiščih nemoten prehod kolesarjev pod železniško postajo še več kompletov za popravilo kolesa s tlačilkami ob kolesarskih stezah

hoja Preteklo desetletje je bilo za pešce v Ljubljani čudovito. Mestno središče se je znebilo prometa, na račun avtomobilov je bilo urejenih več trgov in prijetnih kotičkov v mestu. Po izračunih občine (morda malenkost pretiranih) se je prostor za pešce povečal za neverjetnih 616 odstotkov. Po zaprtem mestnem središču vozi tudi več električnih vozil kavalir, ki predvsem starejšim pešcem precej olajša pešačenje. Ne glede na vse občinske dosežke se da tudi na tem področju še marsikaj postoriti. več dreves za senco in prijeten sprehod več pitnikov in klopi za počitek širši pločniki hitrejše zelene luči za prečkanje pešcev – čakanje 99 sekund na zeleno luč je nesprejemljivo še več površin, zaprtih za promet prijazno preusmerjanje kolesarjev z ožjih ulic, kjer je veliko pešcev tudi zunaj mestnega središča bi marsikdo pešačil, če bi uredili pločnike

javni potniški promet Skrb zbujajoč je podatek, da se je število validacij z urbano na avtobusih od leta 2010 do leta 2015 zmanjšalo za 11 odstotkov. Po občinski prometni politiki bi se moralo število validacij v tem času povečati za 50 odstotkov. Več kot očitno so mestni avtobusi v preteklih letih izgubljali teren ne samo na račun avtomobilov, temveč tudi kolesarjev, katerih število se je med 2010 in 2015 dvignilo za 40 odstotkov. Železniški potniški promet znotraj mesta je medtem zanemarljiv, čeprav je njegov potencial ogromen. Idej, kako spodbuditi javni potniški promet, ne manjka. krožna avtobusna linija okrog mestnega središča prilagoditve odhodov avtobusov, da ne bodo na isti trasi vozili drug za drugim jasnejša in vidnejša shema linij, ki naj bo na vseh postajališčih vstop na avtobuse pri vseh vratih več avtobusov, na katere lahko spravimo kolo več rumenih pasov na vpadnicah všeč nam je ideja o redni ladijski liniji po Ljubljanici izkoristiti bi morali železniško omrežje za potovanje po mestu

mirujoči promet Na področju mirujočega prometa se je v Ljubljani v zadnjih letih predvsem – gradilo. Gradnja parkirnih hiš je omogočila zapiranje določenih delov mestnega središča za promet in ureditev prijetnih prostorov za pešce. Razen tega je bila občina na tem področju po naši oceni precej manj aktivna, kot bi lahko bila. Že višina parkirnin je dovolj močen instrument, s katerim bi lahko marsikoga odvrnili od potovanja z avtomobilom na račun okolju prijaznejših prevoznih sredstev. parkirnine so v primerjavi s ceno avtobusa prenizke razmislek o parkirninah v širšem središču tudi v sobotah popoldne in nedeljah omejitev višine parkirnine na zasebnih parkiriščih – recimo ob Kliničnem centru ukinitev začasnih parkirišč na gradbiščih podražitev parkirnin ob cesti kot spodbuda za parkiranje v garažnih hišah obvezni parkirni normativi za vlagatelje so nesmiselni, parkirna mesta naj plačajo tisti, ki jih potrebujejo na obstoječih parkirnih površinah bi si morali prizadevati za mešano rabo, ne pa da trgovine zapirajo parkirišča, ki nato samevajo