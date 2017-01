Čeprav je seznam dvanajstih novih postajališč, ki bi lahko še pred letošnjo kolesarsko sezono obogatila mrežo sistema izposoje mestnih koles Bicikelj, za zdaj še neuraden, pa predlagane nove lokacije nakazujejo, da sta partnerja v tem javno-zasebnem kolesarskem projektu, ljubljanska mestna občina in podjetje Europlakat, vendarle blizu dokončni potrditvi. Kot je že decembra napovedal tehnični direktor Europlakata Matjaž Čepon, bi lahko delavci postajališča začeli urejati »predvidoma v drugi polovici marca, seveda če bo izvedbo gradbenih del dopuščalo vreme.«

V sklopu že lani napovedane širitve mreže sistema Bicikelj so postaji pri parkirišču P+R Barje in pri Trnovskih vratih že uredili, skupaj z načrtovanimi pa bodo uporabniki priljubljenih mestnih koles predvidoma v dveh letih pridobili dvajset novih postajališč. Še pred začetkom letošnje kolesarske sezone se bodo kolesarji lahko veselili vsaj dvanajstih novih terminalov.

Sodeč po trenutnem seznamu, ki je sicer precej podoben tistemu v Kolesarskem letopisu 2014-2015, ki so ga na ljubljanski mestni občini objavili septembra lani, se bodo širitve mreže najbrž lahko veselili predvsem tisti, ki kolesarijo ob Tržaški (postajališči sta predvideni v bližini hišnih številk 82 in 123), Dunajski (pri hišnih številkah 186 in 211) ter Topniški cesti (na križiščih z Linhartovo in Vilharjevo cesto), stanovalci Štepanjskega (Jakčeva ulica) in Savskega naselja ter Fužin (Brodarjev in Preglov trg), pa tudi tisti, ki bi radi kolesarili do parkirišča P+R Dolgi most.

Bicikelj čez severno obvoznico Če bodo načrtovana postajališča dobila tudi končno zeleno luč, se bo tako Bicikelj prvič potem, ko so pred približno štirimi leti uredili postajališče pri šišenskem nakupovalnem središču Mercator, spet širil čez ljubljansko obvoznico, tudi tokrat čez njen severni odsek. Postajališči sta namreč načrtovani v bližini Dunajske ceste 186 in pri od mestnega središča še nekoliko bolj oddaljeni Bratovševi ploščadi. S tem bi v Europlakatu uresničili tudi svojo napoved, da želijo mestna kolesa vključiti v predele, kjer so večje stanovanjske soseske. »Predvideno je, da se bo sistem širil v smeri mestnih vpadnic, tudi v smeri Fužin, Savskega naselja in Viča,« je namreč že konec minulega leta napovedal Čepon. Prav precej oddaljeno postajališče pri šišenskem nakupovalnem središču Mercator pa bo očitno tudi po prvem večjem valu širitve sistema za zdaj ostalo »odrezano« od preostalih postaj za izposojo mestnih koles. Od najbližjega terminala pri Kinu Šiška ob Celovški cesti ga bodo še naprej ločili skoraj trije kilometri. Širitev ob Celovški cesti proti obvoznici je sodeč po podatkih v občinskem Kolesarskem letopisu 2014-2015 sicer predvidena. Kot možna lokacija za novo postajališče je v letopisu navedeno območje tik ob obvoznici, predlagani pa sta tudi lokaciji na križišču Celovške ceste z Litostrojsko cesto in Sojerjevo ulico.