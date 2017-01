Večkrat se tako zgodi tudi z vremenom. No, ne z vremenom samim, ampak s članki, ki govorijo o vremenu. Zato smo meteorologi postali že skoraj malo preveč previdni v izražanju oziroma pojasnjevanju razvoja vremena, ker imamo bogate izkušnje, da potem v medijih preberemo ali slišimo še dosti več, kot smo povedali. Tako se je ta teden začela zgodba s polarnim mrazom.

Najprej, kaj je sploh polarni mraz? Beseda je močna, najbrž vsakega od vas kar malo strese, ko vam pred oči pridejo prizori z daljnega severa, kjer se Eskimi zavijajo v kožuhe, ali pa, nekoliko moderneje, v debele puhovke s kapucami, obrobljenimi s krznom, ko ne ločiš zamrznjenih jezer in rek od zasneženih tal, ker veter vse izravna, zaledenelih oken na hišah... Ko si prikličete v spomin opise ljudi, ki so kdaj to doživeli sami, ko se je skoraj ustavil promet, saj niso mogli zagnati motorjev tovornjakov, avtobusov… Da, to je polarni mraz.

V severnih zemljepisnih širinah je pozimi polarna noč ali pa vsaj zelo kratek dan. Pri nas lahko do okoli osem ur sije sonce tudi pozimi. Res ni močno, samo brez pomoči vetra ne more razkrojiti megle, nekaj pa vendarle pripomore k dnevnemu segrevanju in občutku toplote. Tudi pri nas smo že imeli pravi mraz. Temperature okoli –20 stopinj Celzija niso nič redkega. V sredo zjutraj je bilo na Blokah v Novi vasi –19, pa še ni bilo k nam polarnega zraka.

No, zdaj smo prišli do bistva. Mi smo govorili o polarnem zraku, o polarni zračni masi, ki nas bo dosegla, z nekaj nepazljivosti ali morda tudi z malo namena biti bolj slišan pa se je iz tega rodil polarni mraz. Polarna zračna masa ne prinaša nujno polarnega mraza. Polarni zrak je pač zrak, ki prihaja s polarnih območij. Seveda nima ves zrak tam dovolj daleč na severu enake temperature. Pri prodoru proti jugu se lahko tudi že malo segreje.

Skratka, nimamo –30 stopinj Celzija (čeprav, bodite pozorni v soboto zjutraj, kako mrzlo bo na jugu Slovenije, kjer je sicer tanka snežna odeja – zagotovo bo temperatura občutno pod –20 stopinjami Celzija), mrzlo pa je vseeno, še posebno zato, ker je pod ničlo tudi čez dan. Na srečo ne za dolgo.