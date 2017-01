Težko se je znebiti občutka, da na področju povsem novih akcijskih filmov, ki bi se lahko pohvalili z izvirnim scenarijem, atraktivno posnetimi prizori in drugimi komponentami, ki tvorijo popoln paket, v zadnjem času vlada precejšnja suša, zato so v ospredju pač drugi filmski žanri. Glede akcij smo bolj kot ne vseskozi v pričakovanju naslednjega nadaljevanja uveljavljenih franšiz, kot so na primer James Bond, Misija: nemogoče, Hitri in drzni, pa tudi tiste o Jasonu Bournu. In še kakšna bi se našla. Brez vsaj ene izmed njih že težko mine filmsko leto in v pravkar začetem se nam aprila obeta že osmo nadaljevanje Hitrih in drznih, medtem ko nas bo prihodnje leto razveselil (vsaj) šesti del Misije. V obeh se lahko že vnaprej veselimo tudi številnih atraktivnih avtomobilov in njihovih dirjanj.

Predvsem iz Hitrih in drznih smo jih na tem mestu sicer predstavili že nekaj, iz nemogoče misije pa le enega. Zato je prav, da se posvetimo tudi tistemu, ki je številne gledalce pustil odprtih ust v zadnjem delu s podnaslovom Odpadniška nacija (Rogue nation). Oziroma jih je odprtih ust pustila divja vožnja prvega junaka Ethana Hunta (Tom Cruise) – naj bo tako ali drugače, ta je sedel (tudi) za volanom atraktivnega srebrnega BMW M3, ki se je skozi ta film odlično »spromoviral«.

Stopnišče, ozke ulice, polet...

Najbolj spektakularen del filma, vsaj glede avtomobilov, je zagotovo divja vožnja, ki so jo posneli v Casablanci v Maroku in med katero Hunt skupaj z Benjijem Dunnom (Simon Pegg) lovi vohunko na motorju, po drugi strani pa prav tako na motorjih tudi njiju preganja skupina nepridipravov. Seveda ju med begom po ozkih ulicah in tudi po številnih stopnicah, katerih robove so za potrebe snemanja omilili s posebnimi podstavki, ki so jih nato iz kadra izbrisali, večkrat milimetri ločijo od usodne nesreče, a se jima vselej uspe izvleči. Tudi ob koncu, ko vzvratno s polno hitrostjo zapeljeta čez stopnišče in poletita visoko v zrak, ob pristanku nato naredita nekaj premetov in se ustavita na strehi – tako rekoč nepoškodovana.

Seveda je tako kot v veliki večini svojih filmov tudi to vožnjo v celoti posnel Tom Cruise sam, brez pomoči kaskaderjev. Kot pravijo producenti, tudi zaradi tega, ker boljšega voznika enostavno niso našli, ob tem pa je treba dodati, da je tudi na sovoznikovem sedežu sedel Simon Pegg in ne njegov dvojnik. Za potrebe snemanja so sicer notranjost avtomobilov posebej ojačali in vgradili tudi trdnejša prednja sedeža, koliko natanko primerkov sicer precej dragih BMW-jev M3 letnika 2015 so med snemanjem uničili, pa niso navedli; pravijo le, da jih je bilo kar nekaj. Pri čemer lahko dodamo, da jih zagotovo ni bilo manj kot sedem – toliko jih je namreč mogoče našteti na prikolici tovornjaka, ki jih je razbite odpeljal s prizorišča snemanja nazaj v Nemčijo.