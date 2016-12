Obljuba dela dolg. Že nekaj mesecev je tega, kar smo na tem mestu »obdelali« vloge britanske avtomobilske legende minija na filmskih platnih in omenili, da si je vidno mesto izboril tudi na malih zaslonih. No, predvsem v eni seriji, kakopak britanski – v različnih epizodah Gospoda Beana z Rowanom Atkinsonom v naslovni vlogi.

Atkinson v njih skupno uporabi tri minije. Pri čemer je zanimivo, da je prvi najmanj znan – šlo je za oranžnega minija, ki ga ob koncu prve epizode razbije. Same nesreče, kako se je vse skupaj zgodilo, ne prikažejo, je pa mogoče sklepati, da od avtomobila ni ostalo veliko. Vse skupaj se namreč konča tako, da mini v nekem križišču zapelje v slepo ulico, kamera pa med tem, ko se zasliši zvok trka in »mečkanja« pločevine, še naprej snema križišče. V naslednjem trenutku v kader prileti pnevmatika, ki jo je odtrgalo od avtomobila, mimo pa prikoraka še gospod Bean, živ in zdrav. V naslednjih epizodah Atkinson vozi znamenitega rumenkasto zelenega minija s črnim pokrovom, ki je bil glavna zvezda številnih kadrov te humoristične serije.

Zobe spral s tekočino za stekla Prvič se omenjeni mini pojavi že v drugem od skupno 15 nadaljevanj televizijske serije, šlo pa je za primerek iz leta 1976. Kot rečeno, je bil ta mini osrednja figura številnih Beanovih podvigov in kot tak ob glavnem junaku bržčas najbolj prepoznaven zaščitni znak serije nasploh. Med številnimi štorijami, v katerih nastopa, izstopajo tri. Ena je tista, pri kateri se Beanu mudi k zobozdravniku. Ker prepozno ugotovi, koliko je ura, se tja odpravi kar v pižami, zato se med vožnjo med drugim preobleče, pri čemer nekaj časa volan upravlja kar z nogami, na stopalko za plin pa postavi opeko. Kasneje si med vožnjo seveda umije tudi zobe, ki jih spere kar s tekočino za brisanje vetrobranskega stekla. Pri drugi Bean svojega minija, ki je do vrha napolnjen z razno kramo, na strehi pa ima pritrjen fotelj, vozi sedeč v slednjem in s pomočjo metle upravlja volan in stopalke, vse skupaj pa se konča z nenadzorovanim spustom po strmem klancu, po katerem se avto zapelje v odprt zadek tovornjaka, ki prevaža vzglavnike in vzmetnice. Tretji znameniti prizor z minijem pa je, ko ta tragično konča svojo pot pod gosenicami tanka, saj ga je vojska uporabila kot demonstracijski predmet. Zanj je bil sicer namenjen drug mini, povsem identičen Beanovemu, in zato tudi parkiran na posebnem mestu. A Bean ga odstrani in tja parkira svojega, kar se izkaže za usodno napako.