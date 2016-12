Resničnostni tekmovalni šov Pripravnik, ki se je pred 12 leti na NBC začel kot oddaja, v kateri je Donald Trump iskal novega vajenca za delo v svojem podjetju, bo januarja, ko se začne 15. sezona, doživel svojo največjo spremembo. Mesto voditelja zvezdniškega Pripravnika (The New Celebrity Apprentice), v katerem se bodo za zmago in dobrodelnih 250.000 dolarjev že osmič potegovali znani, bo zasedel Arnold Schwarzenegger.

Izbral si je druge svetovalce

Nekdanji bodibilder, igralec, dvakratni guverner Kalifornije in zapriseženi republikanec bo odpuščal 16 tekmovalcev, imel pa bo tudi nove pomočnike. Medtem ko so bodočemu ameriškemu predsedniku Trumpu pri odpuščanju svetovali njegova sinova Donald ml. in Eric ter hčerka Ivanka, bo Schwarzenegger v oddajo pripeljal svojega nečaka Patricka M. Knappa Schwarzeneggerja, investicijskega guruja, milijarderja Warrena Buffetta, nekdanjo manekenko in TV-voditeljico Tyro Banks in igralko Jessico Alba. Nabor pomočnikov je res pester, a si občestvo veliko bolj kot s tekmovalci in sodniki razbija glavo z drugimi vprašanji.

Eno najpomembnejših je denimo to, kaj bo Schwarzeneggerjev lajtmotiv odpuščanja. »You're fired« oziroma »Odpuščen si« je bil Trumpov podpis, kakšnega bo imel njegov naslednik, pa ne ve niti Schwarzenegger sam. Šef televizije NBC Paul Telegdy je zagrozil, da bo obglavil vsakega, ki bi izdal frazo pred premiero Pripravnika 2. januarja; je pa 69-letni igralec in politik za Hollywood Report povedal, da so izbor skrčili na osem najznamenitejših izjav iz njegovih filmov in še eno dodatno. Najverjetneje je, da bo stavek, s katerim bo Schwarzenegger kandidata odslovil s tekmovanja, vzet iz Terminatorja, ki kar kipi od nepozabnih fraz. Na primer »I'll be back« (»Vrnil se bom«), ki bi v Pripravniku lahko postal »You won't be back« (»Ne boš se vrnil«), ali »Hasta la vista«, morda pa kar izpeljanka iz naslova filma: »You're terminated« (»Terminiran si«).