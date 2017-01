Skyr, vikinška superhrana

Najnovejša mlečna superhrana prihaja z Islandije in ima tisoč let staro poreklo. Skyr je vikinški jogurt, ki je bil dolgo poznan le na Islandiji in Norveškem, v zadnjih dveh letih pa je postal izjemno priljubljen v Veliki Britaniji in ZDA. Ocenjujejo, da se bo letos njegova priljubljenost razširila po vsej Evropi, izvažati pa ga bodo začeli tudi v Azijo. Skyr vsebuje malo maščobe, nič sladkorja, a veliko proteinov. Prodaja se kot jogurt, a je v resnici zelo mehak sir, narejen iz posnetega mleka. Ko odstranijo sirotko, je tako gost, da v njem lahko stoji žlica, v njem pa je mnogo koristnih bakterij mlečnih kislin. Vikinški jogurt so omenjali že v starodavnih islandskih sagah.