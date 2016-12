Tretji dan tekmovanj v Santa Caterini je bila na sporedu še alpska kombinacija. Včerajšnji smuk je zaradi močnega vetra odpadel, na dopoldanskem supervelesalomu so bile razmere za smučanje mnogo boljše.

Od Slovencev je najprej nastopil Klemen Kosi (3), ki je solidno opravil s progo, po prvi vožnji je bil na desetem mestu. Boštjan Kline je naredil več napak in odstopil v srednjem delu, do cilja nista prišla niti Miha Hrobat in Miha Kürner. Martin Čater je bil po prvem delu 15., Štefan Hadalin pa 35. Vodil je Norvežan Aleksander Aamodt - Kilde, z drugim mestom je presenetil Marcel Hirscher in si na široko odprl vrata do nove kombinacijske zmage.

Čater, specialist za hitre discipline, je na slalomu smučal po pričakovanjih in na koncu izgubil le eno mesto. Klemen Kosi se je odrezal podobno, na slalomu je izgubil skoraj dve sekundi in v cilj pripeljal kot osmi, na koncu je po seriji odstopov nazadoval le za tri mesta in končal v prvi petnajsterici (13.).