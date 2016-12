Domžale so v zadnjih letih venomer skriti favorit za nogometni vrh, vendar sta Olimpija in Maribor močnejša. Ob Kamniški Bistrici ne želijo naglas govoriti o bitki za naslov prvaka, po zadnjih informacijah glede odhodov ključnih igralcev pa bodo Domžale tudi prihodnjo pomlad branile predvsem tretje mesto.

Domžalčani so že pred novo sezono prevetrili igralski kader, trenutno pa sta pri izhodnih vratih Slobodan Vuk in Marko Alvir, ki sta jeseni močno zaznamovala domžalsko igro. Ker rumenega dresa ne bo več nosil niti Mario Lucas Horvat, je pričakovati, da Domžalam ne bo uspelo mešati štren vodilnemu dvojcu, ki ima po 21 odigranih tekmah sedem točk prednosti.

S 45 doseženimi goli so bili Domžalčani v jesenskem delu prvenstva najučinkovitejše moštvo lige, kar je predvsem zasluga trenerja Simona Rožmana, ki je nasledil Luko Elsnerja. Rožman v nasprotju s svojim predhodnikom goji napadalnejši in atraktivnejši nogomet, kar so Domžale v celoti predstavile ravno v zadnjem jesenskem krogu, ko so na domačem igrišču ugnale dotlej serijsko nepremagljivi Maribor. Edini večji spodrsljaj so si rumeni privoščili na tekmi proti Radomljam, ko so lokalnemu tekmecu omogočili sploh prvo zmago v prvenstvu.

Da so bili Domžalčani najbolj napadalna ekipa v ligi, dokazujejo tudi statistični podatki podjetja Instat Football. Domžale so ob Mariboru dosegle največ golov iz igre (31) in prekinitev (14), 54 odstotkov časa so imele žogo v svoji posesti, ustvarile so največ izdelanih akcij (1698) in imele največ protinapadov (485). Najkoristnejši domžalski igralec je z indeksom 242 postal Marko Alvir, najučinkovitejši nogometaš pa Slobodan Vuk (8 golov in 6 asistenc), ki je tudi največkrat streljal proti vratom tekmecev (45). Alvir je med drugim tudi največkrat preigraval (106) in bil s 42 prekrški najbolj grob domžalski igralec. Največ podaj (1096) je uspelo Juretu Balkovcu, ki je v zadnjem času na tarči Olimpije, največ prejetih zadetkov (5) pa sta zakuhala Gaber Dobrovoljc in Miha Blažič.

V jutrišnji številki bomo predstavili statistične podatke Olimpije, ki je v minuli sezoni osvojila državni naslov, jesenski del prvenstva pa je z enakim številom točk kot vodilni Maribor sklenila na drugem mestu.