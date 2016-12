Gorica, štirikratna slovenska prvakinja v nogometu, je ob Mariboru in Celju eden od treh klubov, ki so od osamosvojitve člani elitnega nogometnega prvenstva. Vrtnice so pred letom dni in pol skoraj zakockale status prvoligaša, a so se rešile v dodatnih kvalifikacijah. Brezglavo sodelovanje z italijansko Parmo je Gorico pahnilo na rob preživetja, zdajšnje vodstvo s predsednikom Harijem Arčonom in direktorjem Sebastjanom Komelom pa si je med prioritete postavilo finančno in organizacijsko stabilizacijo kluba.

Goričani so v tej sezoni zablesteli na uvodu v prvenstvo, ko so nekaj tednov uživali na vrhu lestvice, a so predvsem septembra po reprezentančnem premoru doživeli padec forme in do konca jeseni zmagali vsega dvakrat. Gorica je – zanimivo – dosegla po sedem zmag, remijev in porazov, identična je tudi njena razlika v zadetkih (24:24). Nogometaši iz severne Primorske resda še vedno držijo četrto mesto, ki načeloma vodi v evropsko tekmovanje, vendar zaradi majhnih razlik pred konkurenco nimajo prav mirnega spanca. Trener Miran Srebrnič si je pred spomladanskim delom prvenstva zaželel okrepitev, da bo izostril konkurenco znotraj moštva.

Po izračunih podjetja Instat Football je imel Uroš Celcer jeseni najvišji indeks med goriškimi igralci (226), med izpostavljenimi nogometaši pa se je v različnih statističnih kategorijah znašel Miha Gregorič, ki je dobil največ dvobojev v obrambi (136), odvzel je največ žog (161), od 1199 podaj pa je pravega naslovnika našel 976-krat. V preigravanjih je bil najuspešnejši Adem Kapić (103/71), največ natančnih ključnih podaj pa je uspelo Sandiju Arčonu (9).

Sodniki so Goričanom v jesenskem delu tako kot Domžalam dosodili največ enajstmetrovk (5), ki so jih uspešno realizirali. Prvi strelec Gorice je stari znanec domačih igrišč Miran Burgić (7 golov), najučinkovitejši pa je Kapić, ki je štirim zadetkom dodal šest asistenc. Največ prejetih golov sta zakuhala vratar Gregor Sorčan in Alen Jogan (po 5). Obetavni Sorčan, ki je z Gorico podaljšal pogodbo, je branil na vseh tekmah in ubranil 73 strelov (od tega je bilo odličnih obramb 18).

